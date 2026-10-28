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  4. Shreyas iyer opened up on india's performance lauds openers aggresive innings
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 28 October 2026 (17:15 IST)

ഞാനും സഞ്ജുവും ബാറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പന്ത് സീം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അവരെങ്ങനെ ബാറ്റ് ചെയ്തെന്നത് അത്ഭുതം : ശ്രേയസ് അയ്യർ

5 ഓവര്‍ പിന്നിടുമ്പോഴേക്കും 100 റണ്‍സ് സ്‌കോര്‍ബോര്‍ഡില്‍ ചേര്‍ക്കാന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു.

Shreyas Iyer, Sanju samson, Abhishek sharma, Vaibhav Suryavanshi
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 28 Oct 2026 (16:26 IST)
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ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരായ മൂന്നാം ടി20 മത്സരത്തിലെ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യന്‍ ഓപ്പണര്‍മാരായ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയേയും അഭിഷേക് ശര്‍മയേയും പുകഴ്ത്തി ഇന്ത്യന്‍ നായകനായ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍. മത്സരത്തില്‍ 199 റണ്‍സെന്ന വിജയലക്ഷ്യം ന്യൂസിലന്‍ഡ് ഉയര്‍ത്തിയെങ്കിലും 13.2 ഓവറില്‍ ഇന്ത്യ വിജയലക്ഷ്യം മറികടന്നിരുന്നു. 5 ഓവര്‍ പിന്നിടുമ്പോഴേക്കും 100 റണ്‍സ് സ്‌കോര്‍ബോര്‍ഡില്‍ ചേര്‍ക്കാന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു.
 
പവര്‍പ്ലേയില്‍ 118 റണ്‍സാണ് ഇന്ത്യന്‍ ഓപ്പണിംഗ് സഖ്യം നേടിയത്. മത്സരത്തില്‍ സെഞ്ചുറി നേടിയ അഭിഷേക് ശര്‍മ ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിനടുത്തെത്തിച്ചതിന് ശേഷമായിരുന്നു മടങ്ങിയത്. അവരെങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ അനായാസം റണ്‍സ് അടിച്ചതെന്നത് ഓര്‍ത്ത് താന്‍ അത്ഭുതപ്പെട്ടെന്നാണ് മത്സരശേഷം നായകന്‍ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍ പറയുന്നു. അവര്‍ കളിച്ച രീതി അതിശയകരമായിരുന്നു. ഞാനും സഞ്ജുവും ബാറ്റ് ചെയ്യാന്‍ പോയപ്പോള്‍ പന്ത് സീം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരെങ്ങനെയാണിത് ചെയ്തതെന്ന് ഞാന്‍ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ശ്രേയസ് പറഞ്ഞു.
 
 5 ഓവറില്‍ 100 റണ്‍സ് കടക്കുക എന്നത് ഇതിന് മുന്‍പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കാര്യമാണെന്നും വിദേശത്തെ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്നിങ്ങ്‌സുകള്‍ പ്രധാനമാണെന്നും ശ്രേയസ് പറഞ്ഞു. വിദേശത്തെ സാഹചര്യങ്ങള്‍ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമെന്നും പല തരത്തിലുള്ള പന്തുകളെ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും നമുക്കറിയാം. അത്തരം വെല്ലുവിളികളെ മറികടന്ന ഇത്രയും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച താരങ്ങള്‍ വലിയ അഭിനന്ദനം അര്‍ഹിക്കുന്നുവെന്നും ശ്രേയസ് പറഞ്ഞു.മൂന്നാം മത്സരത്തില്‍ തന്നെ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാനായതില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ശ്രേയസ് പറഞ്ഞു.ALSO READ: ICC T20 Ranking : റെക്കോർഡ് സെഞ്ചുറിക്ക് പിന്നാലെ ടി20യിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിച്ച് അഭിഷേക്, സഞ്ജുവിനും മുന്നേറ്റം
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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