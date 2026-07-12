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  4. Shreyas Iyer lauds sanju samson after fifth T20 against england
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 12 July 2026 (08:19 IST)

സഞ്ജു മികച്ച താരം, സൂര്യവംശിയെ ഒഴിവാക്കിയ തീരുമാനത്തെ ന്യായീകരിച്ച് ശ്രേയസ് അയ്യർ

Sanju samson
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sun, 12 Jul 2026 (07:28 IST)
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ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ അഞ്ചാം ടി20യില്‍ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ ഒഴിവാക്കി ടീം ഇന്ത്യ. കഴിഞ്ഞ 3 ഇന്നിങ്ങ്‌സുകളില്‍ നിരാശപ്പെടുത്തിയ ഓപ്പണര്‍ സഞ്ജു സാംസണെയാണ് വൈഭവിന് പകരം ഇന്ത്യ കളത്തിലിറക്കിയത്. പരമ്പര ഇതിനകം നഷ്ടപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തില്‍ മറ്റൊരു ടീം കോമ്പിനേഷന്‍ പരീക്ഷിക്കാനാണ് ടീം മാനേജ്‌മെന്റ് തീരുമാനമെന്ന് ടോസ് സമയത്ത് ഇന്ത്യന്‍ നായകന്‍ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍ പറഞ്ഞു.
 
പരമ്പര 4-0ത്തിന് നഷ്ടമായതോടെ ഐസിസി ടി20 റാങ്കിങ്ങില്‍ 1601 ദിവസമായി ഇന്ത്യ തുടര്‍ന്നുവന്ന ഒന്നാം സ്ഥാനം നഷ്ടമായി. ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ നായകത്വത്തില്‍ ഇതുവരെയും ഒരു മത്സരവും വിജയിക്കാന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കായിട്ടില്ല. അതിനാല്‍ തന്നെ ടീം മാനേജ്‌മെന്റിനെയും ശ്രേയസ് അയ്യരുടെയും ഗംഭീറിന്റെയും ടീം സെലക്ഷനില്‍ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. അവസാന മത്സരത്തില്‍ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ മാറ്റി സഞ്ജു സാംസണെ തിരികെകൊണ്ടുവന്നതും വിമര്‍ശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.
 
 സഞ്ജു സംസണോ വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്കോ തുടര്‍ച്ചയായി പിന്തുണ നല്‍കാന്‍ പരമ്പരയില്‍ ടീം മാനേജ്‌മെന്റ് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. 3 അവസരങ്ങളില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി പരാജയപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ഒരു താരങ്ങളും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു. യുവതാരമായ വൈഭവിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം തന്നെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന സമീപനമാണ് ഗംഭീര്‍ സ്വീകരിച്ചതെന്ന വിമര്‍ശനമാണ് നിലവില്‍ ഉയരുന്നത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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