തിങ്കള്‍, 23 മാര്‍ച്ച് 2026
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത

മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട്, 7 കിലോയാണ് നഷ്ടമായത്, ഐസിയുവിനെ ദിനങ്ങൾ ഓർത്തെടുത്ത് ശ്രേയസ് അയ്യർ

2025-ല്‍ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ ഏകദിന മത്സരത്തിനിടെ കാച്ച് എടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് അയ്യര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റത്.

രേണുക വേണു| Last Modified തിങ്കള്‍, 23 മാര്‍ച്ച് 2026 (15:54 IST)
ഐപിഎല്‍ 2026 സീസണിന് മുന്നോടിയായി ഗുരുതര പരിക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് ഐസിയുവില്‍ പ്രവേശിക്കേണ്ടിവന്ന അനുഭവവും അതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികളും വെളിപ്പെടുത്തി പഞ്ചാബ് കിംഗ്‌സ് നായകന്‍ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍. ഗുരുതര അവസ്ഥയില്‍ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ താരം ഇപ്പോള്‍ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവിനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

2025-ല്‍ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ ഏകദിന മത്സരത്തിനിടെ കാച്ച് എടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് അയ്യര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റത്. ഫീല്‍ഡിങ്ങിനിടെ ഡൈവ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ താരത്തിന്റെ പ്ലീഹയ്ക്ക് (സ്പ്ലീന്‍) ഗുരുതരമായി പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ആന്തരിക രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവുകയുമാണുണ്ടായത്. സിഡ്‌നിയിലെ ആശുപത്രിയില്‍ ദിവസങ്ങളോളം ഐസിയുവില്‍ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് താരം തിരിച്ചുവന്നത്.

പരിക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് ശരീരഭാരം ഏകദേശം 7 കിലോ വരെ കുറഞ്ഞതായി അയ്യര്‍ തന്നെ പറയുന്നു. 2 മാസത്തോളം പൂര്‍ണ്ണമായ വിശ്രമമായിരുന്നു. കളിക്കളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താന്‍ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങള്‍ ചെറുതല്ല. ശ്രേയസ് പറയുന്നു. ഒറ്റയടിക്ക് 7 കിലോ ശരീരഭാരമാണ് കുറഞ്ഞത്. നഷ്ടമായ 7 കിലോ ഭാരം തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരിക എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ഞാന്‍ എപ്പോഴും വെല്ലുവിളികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ്. മോശം സമയത്തെ അതിജീവിച്ച് വീണ്ടും ടീമിനെ പ്രതിനിധികരിക്കാനാവുന്നതില്‍ ഞാന്‍ അഭിമാനിക്കുന്നു. ശ്രേയസ് അയ്യര്‍ വ്യക്തമാക്കി.


ശാരീരികമായി മാത്രമല്ല, മാനസികമായും ഈ കാലയളവ് വലിയ പരീക്ഷണമായിരുന്നുവെന്ന് അയ്യര്‍ തുറന്നു പറഞ്ഞു. ശക്തമായ മനോബലവും പരിശീലനവും വഴിയാണ് വീണ്ടും മത്സരക്ഷമത വീണ്ടെടുത്തത്.താരം പറയുന്നു. 2025 സീസണില്‍ പഞ്ചാബ് കിംഗ്‌സിനെ ഫൈനലിലെത്തിച്ച അയ്യര്‍, ഇത്തവണ കിരീടം നേടുകയെന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാര്‍ച്ച് 31ന് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സിനെതിരെയാണ് പഞ്ചാബ് കിങ്‌സിന്റെ ഈ സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരം.



ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :