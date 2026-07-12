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Sanju Samson: 'അവൻ ഗൺ ബാറ്റർ, ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് ജയിപ്പിച്ചവൻ'; സഞ്ജു പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിൽ ശ്രേയസ്
14 പന്തിൽ മൂന്ന് ഫോറും രണ്ട് സിക്സും സഹിതം 27 റൺസ് നേടിയാണ് സഞ്ജു പുറത്തായത്
Sanju Samson
Sanju Samson: സഞ്ജു സാംസൺ ഇന്ത്യയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബാറ്റർ ആണെന്നും ടീമിനെ ഒരുപാട് മത്സരങ്ങൾ ജയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നായകൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ അഞ്ചാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിൽ വൈഭവ് സൂര്യവൻശിയെ മാറ്റി വീണ്ടും സഞ്ജുവിനെ ഇറക്കിയതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു ശ്രേയസ്.
' സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല കോംബിനേഷൻ കണ്ടെത്താനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അഭിഷേകിനൊപ്പം ഒരു വലംകൈ ബാറ്ററെ കളിപ്പിക്കുന്നതും ആവശ്യമായിരുന്നു. അതായിരുന്നു സഞ്ജു പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ തിരിച്ചെത്താൻ പ്രധാന കാരണം. ബാറ്റർമാരിൽ ഞാൻ മാത്രമായിരുന്നു വലംകൈ ബാറ്റർ,' ശ്രേയസ് പറഞ്ഞു.
' സഞ്ജു ഒരു ഗൺ ബാറ്റർ കൂടിയാണ്. ഇന്ത്യക്കായി ഒരുപാട് പരമ്പരകളിൽ ജയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ചേർന്നാണ് സഞ്ജുവിനെ പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഇറക്കാനുള്ള തീരുമാനം,' ശ്രേയസ് പറഞ്ഞു.
14 പന്തിൽ മൂന്ന് ഫോറും രണ്ട് സിക്സും സഹിതം 27 റൺസ് നേടിയാണ് സഞ്ജു പുറത്തായത്.
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Sanju Samson: 'അവൻ ഗൺ ബാറ്റർ, ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് ജയിപ്പിച്ചവൻ'; സഞ്ജു പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിൽ ശ്രേയസ്
Sanju Samson: സഞ്ജു സാംസൺ ഇന്ത്യയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബാറ്റർ ആണെന്നും ടീമിനെ ഒരുപാട് മത്സരങ്ങൾ ജയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നായകൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ അഞ്ചാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിൽ വൈഭവ് സൂര്യവൻശിയെ മാറ്റി വീണ്ടും സഞ്ജുവിനെ ഇറക്കിയതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു ശ്രേയസ്.