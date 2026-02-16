ക്രിക്കറ്റിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയാത്തവരാണ് തലപ്പത്ത്, മണ്ടന്മാർ, പിസിബിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഷോയ്ബ് അക്തർ

അഭിറാം മനോഹർ|
ഐ.സി.സി ടി20 ലോകകപ്പില് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ കനത്ത തോല്വിക്കുശേഷം പാകിസ്താന് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡിനെയും സീനിയര് താരങ്ങളെയും രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ച് മുന് പാകിസ്ഥാന് പേസറായ ഷോയ്ബ് അക്തര്.ഐസിസി പുരുഷ ലോകകപ്പില് കളിച്ച 9 മത്സരങ്ങളില് എട്ടിലും ഇന്ത്യ വിജയിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അക്തറിന്റെ വിമര്ശനം. കഴിഞ്ഞ 15-20 വര്ഷമായി പാകിസ്ഥാന്
തങ്ങളുടെ ക്രിക്കറ്റ് മെച്ചപ്പെടുത്താനായി യാതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ഇപ്പോള് ഇന്ത്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്നത് പാകിസ്ഥാന്റെ സ്വപ്നമായി മാറിയ അവസ്ഥയിലെത്തിയെന്നും അക്തര് വിമര്ശിച്ചു.
പാകിസ്ഥാന് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ക്രിക്കറ്റിനെ പറ്റി യാതൊന്നും അറിയില്ല. എങ്ങനെ ടീമിനെ കൊണ്ടുനടക്കണം, എന്തെല്ലാം ക്രിക്കറ്റിനായി ചെയ്യാനാകും അങ്ങനെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി യാതൊരു അറിവുമില്ലാത്ത വ്യക്തിയെ നേതൃസ്ഥാനത്തെത്തിച്ചതാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം. അക്തര് പറഞ്ഞു. സീനിയര് താരമായ ബാബര് അസം അടക്കമുള്ളവര് വലിയ ടൂര്ണമെന്റുകളില് മാച്ച് വിന്നിംഗ് പ്രകടനങ്ങള് നടത്തുന്നില്ലെന്നും അക്തര് പറഞ്ഞു.