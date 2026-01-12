തിങ്കള്‍, 12 ജനുവരി 2026
ഇനി ആൺകുട്ടികളുടെ ഊഴം, നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളെ പോലെ കപ്പടിക്കണം, ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ടീമിന് പ്രമോഷൻ വീഡിയോയുമായി ഷെഫാലിയും ജെമീമയും ദീപ്തിയും

Shefali verma, Deepti sharma, Jemimah rodrigues, Men's cricket, Women's cricket, ഷെഫാലി വർമ, ദീപ്തി ശർമ, ജെമീമ റോഡ്രിഗസ്, ഇന്ത്യൻ ടീം, ടി20 ലോകകപ്പ്
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified തിങ്കള്‍, 12 ജനുവരി 2026 (14:52 IST)
കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് ഇന്ത്യന്‍ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങള്‍ കാണാന്‍ കാണികള്‍ നിറയുക എന്നെല്ലാം സങ്കല്‍പ്പിക്കാന്‍ പോലും ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് ആവുമായിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ ലോകകപ്പിന് മുന്‍പ് തന്നെ ഡബ്യുപിഎല്ലിലൂടെയും മറ്റും ആ കാഴ്ചയും ഇന്ത്യക്കാര്‍ കണ്ടു. ഏകദിന ലോകകപ്പ് കിരീടം കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം സ്വന്തമാക്കിയതോടെ ഇന്ത്യന്‍ പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനുണ്ടായിരുന്ന ഗ്ലാമര്‍ വുമണ്‍സ് ക്രിക്കറ്റിനും സ്വന്തമായിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴിതാ വരാനിരിക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പിന് മുന്‍പായി ഇന്ത്യന്‍ പുരുഷ ടീമിന്റെ പ്രമോഷന്‍ വീഡിയോയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങള്‍.

ജിയോസ്റ്റാര്‍ ഒരുക്കിയ പ്രമോഷന്‍ വീഡിയോയില്‍ ഷഫാലി വര്‍മ, ജെമീമ റോഡ്രിഗസ്, ദീപ്തി ശര്‍മ എന്നിവരാണ് ഇന്ത്യന്‍ പുരുഷ ടീമിന് പിന്തുണയുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
'നവംബര്‍ രണ്ടിന് ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിച്ചു. ഇപ്പോള്‍ ആണ്‍കുട്ടികളുടെ ഊഴമാണ്. ഒരു ട്രോഫി വീട്ടിലെത്തി, രണ്ടാമത്തേത് കൈവിട്ട് പോകാന്‍ ഞങ്ങള്‍ അനുവദിക്കില്ല,' ജെമീമയും ഷഫാലിയും പരസ്യത്തില്‍ പറയുന്നു.സൂര്യകുമാര്‍ യാദവിന്റെയും സഞ്ജു സാംസണിന്റെയും ഹാര്‍ദ്ദിക്കിന്റെയും ജേഴ്‌സികളുമായാണ് വനിതാ താരങ്ങള്‍ പരസ്യത്തിലുള്ളത്.

ഇത്തവണ ആണ്‍കുട്ടികളുടെ ഊഴമാണ്, അവരും പെണ്‍കുട്ടികളെപ്പോലെ കരുത്തുറ്റവരാണ് എന്നുള്ള ഷഫാലി വര്‍മയുടെ വാക്കുകളുമായാണ് പരസ്യം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത്രയും കാലം പുരുഷ താരങ്ങളാണ് വനിതകളുടെ ക്രിക്കറ്റിന്റെ പ്രചാരണത്തിനായി പരസ്യങ്ങള്‍ ചെയ്തിരുന്നത്. 2025ലെ വനിതാ ലോകകപ്പില്‍ രോഹിത് ശര്‍മയാണ് വനിതാ ക്രിക്കറ്റിനായി ക്യാമ്പയ്ന്‍ ചെയ്തത്. എന്നാല്‍ ഇത്തവണ ഇതാദ്യമായി വനിതാ താരങ്ങള്‍ ഇന്ത്യന്‍ പുരുഷ ടീമിനെ പിന്തുണച്ച് പ്രമോഷന്‍ പരസ്യവുമായെത്തി. 2025ലെ ലോകകപ്പ് കഴിഞ്ഞതോടെ സ്മൃതി മന്ദാന, ഹര്‍മന്‍പ്രീത് കൗര്‍, ജെമീമ റോഡ്രിഗസ്, ഷെഫാലി വര്‍മ എന്നീ താരങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം വലിയ ജനപ്രീതിയാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലിംഗഭേദമില്ലാതെ താരങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈ സ്വീകരണം ഇന്ത്യയുടെ മാറുന്ന മനോഭാവത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്.



