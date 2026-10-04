ഷായ് ഹോപ്സ്, വെസ്റ്റിന്ഡീസിന്റെ ഏക പ്രതീക്ഷ: മോശം കാലത്ത് ടീമിലെത്തിയ ടോപ് പ്ലെയര്, അണ്ടര് റേറ്റഡ്
ഏഷ്യന് മണ്ണില് 68-ന് മുകളില് ബാറ്റിംഗ് ശരാശരിയുള്ള അപൂര്വ്വം വിദേശ ബാറ്റര്മാരില് ഒരാളാണ് ഷായ് ഹോപ്.
ടി20 ക്രിക്കറ്റിന്റെ വരവോടെ എകദിന ക്രിക്കറ്റിന്റെ ജനപ്രീതിയില് വന് ഇടിവാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. 50 ഓവര് നീളുന്ന മത്സരങ്ങള് കാണാന് പലര്ക്കും ക്ഷമയില്ലെന്നതാണ് കാരണം. എങ്കിലും ക്ലാസിക് ബാറ്റിംഗ് ശൈലിയും ടെമ്പറമെന്റും ബാറ്റര്മാരില് നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഫോര്മാറ്റിന് ആരാധകര് ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. ഏകദിന ഫോര്മാറ്റില് ഏറെ പിന്നോട്ട് പോയെങ്കിലും കരിബിയന് ക്രിക്കറ്റിനും ഇതുപോലെ ആരാധകര് എറെയുണ്ട്. പവര് ഹിറ്റര്മാരായ ബാറ്റര്മാരെല്ലാം ഫ്രാഞ്ചൈസി ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതാണ് ഏകദിന ഫോര്മാറ്റില് വെസ്റ്റിന്ഡീസിന്റെ പരാജയത്തിന്റെ കാരണം. എന്നാല് ഈ കരിബീയന് ടീമിന് വലിയ പ്രതീക്ഷ നല്കുകയാണ് നായകനായ ഷായ് ഹോപ്. ഇന്ത്യക്കെതിരെ നേടിയ സെഞ്ചുറി ഏകദിന ഫോര്മാറ്റില് ഷായ് ഹോപ് നേടുന്ന ഇരുപത്തിയൊന്നാം സെഞ്ചുറിയാണ്.
ഏകദിന ഫോര്മാറ്റില് 158 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 51.48 എന്ന ബാറ്റിംഗ് ശരാശരിയില് 6590 റണ്സ് താരം സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. 21 ഏകദിന സെഞ്ചുറികളും 32 അര്ധസെഞ്ചുറികളും താരത്തിന്റെ പേരിലുണ്ട്. ഇതോടെ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റില് വെസ്റ്റിന്ഡീസ് ക്രിക്കറ്റിലെ ഇതിഹാസങ്ങളായ വിവ് റിച്ചാര്ഡ്സ്, ബ്രയാന് ലാറ, ക്രിസ് ഗെയില് തുടങ്ങിയ മഹാരഥന്മാരുടെ നിരയിലേക്ക് ഹോപ് ഉയര്ന്ന് കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും താരത്തിന് അര്ഹിച്ച പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം. അതിനാല് തന്നെ നിലവില് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നവരില് ഏറ്റവും അണ്ടര് റേറ്റഡായ താരമാണ് ഹോപ്.
ഏകദിന ഫോര്മാറ്റില് 21 സെഞ്ചുറികള് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഹോപ് വെസ്റ്റിന്ഡീസിനായി ഏറ്റവും കൂടുതല് ഏകദിന സെഞ്ചുറികള് സ്വന്തമാക്കിയ താരങ്ങളുടെ പട്ടികയില് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. 25 സെഞ്ചുറികളുമായി ക്രിസ് ഗെയ്ല് മാത്രമാണ് ഷായ് ഹോപിന് പിന്നിലുള്ളത്. ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ചണ്ഡീഗഡില് നടന്ന മത്സരത്തില് പുറത്താകാതെ നേടിയ 162* റണ്സ്, ഒരു വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസ് താരം ഏകദിനത്തില് ചേസ് ചെയ്യുമ്പോള് നേടുന്ന ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോര് കൂടിയാണ്.
വിക്കറ്റ് കീപ്പര്-ക്യാപ്റ്റന് എന്ന ഇരട്ടച്ചുമതല വഹിച്ച് ഏകദിനത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതല് സെഞ്ചുറികള് (8) നേടുന്ന താരമെന്ന എം.എസ്. ധോണിയുടെ ലോകറെക്കോര്ഡും ഷായ് ഹോപ്പ് മറികടന്നുകഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യക്കെതിരെ മാത്രം എകദിനത്തില് 5 സെഞ്ചുറികള് ഷായ് ഹോപ്പിന്റെ പേരിലുണ്ട്. 2019-ല് അയര്ലന്ഡിനെതിരെ ജോണ് കാംബെല്ലിനൊപ്പം ചേര്ന്ന് ഹോപ് നേടിയ 365 റണ്സ് കൂട്ടുക്കെട്ടാണ് ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന ഓപ്പണിംഗ് വിക്കറ്റ് കൂട്ടുക്കെട്ട്. മത്സരത്തില് 170 റണ്സാണ് താരം സ്വന്തമാക്കിയത്.
വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളില് മിക്കവരും ടി20 ശൈലിയിലേക്കും മാറിയപ്പോള്, ഒരറ്റത്ത് വിക്കറ്റ് വീഴാതെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഷായ് ഹോപ് വെസ്റ്റിന്ഡീസിന്റെ എകദിന ഫോര്മാറ്റിലെ പ്രതീക്ഷയായി മാറുന്നത്. ഏഷ്യന് മണ്ണില് 68-ന് മുകളില് ബാറ്റിംഗ് ശരാശരിയുള്ള അപൂര്വ്വം വിദേശ ബാറ്റര്മാരില് ഒരാളാണ് ഷായ് ഹോപ്. ഏഷ്യന് വിക്കറ്റുകളിലെ സ്പിന് ബൗളിംഗിനെ അനായാസമായി നേരിടാനും, ചേസിംഗുകളില് മത്സരം അവസാന ഓവര് വരെ എത്തിച്ച് വിജയിപ്പിക്കാനുമുള്ള മികവാണ് ഹോപിനെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്.ALSO READ: ഡീപ്പായി ബാറ്റ് ചെയ്യുക, ഇന്ത്യക്കെതിരെ വിജയിക്കാൻ സഹായിച്ചത് ധോനിയുടെ ഉപദേശമെന്ന് ഷായ് ഹോപ്