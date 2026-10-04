ഡീപ്പായി ബാറ്റ് ചെയ്യുക, ഇന്ത്യക്കെതിരെ വിജയിക്കാൻ സഹായിച്ചത് ധോനിയുടെ ഉപദേശമെന്ന് ഷായ് ഹോപ്
മത്സരത്തില് 162 റണ്സോടെ പുറത്താകാതെ നിന്ന ഷായ് ഹോപ്പായിരുന്നു വിന്ഡീസിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്.
ഇന്ത്യക്കെതിരായ മൂന്നാം എകദിനത്തില് വെസ്റ്റിന്ഡീസ് വിജയത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യന് മുന് താരം എം എസ് ധോനിയുടെ വാക്കുകള് ഓര്ത്തെടുത്ത് വെസ്റ്റിന്ഡീസ് നായകന് ഷായ് ഹോപ്. നിങ്ങള്ക്ക് നിങ്ങള് കരുതുന്നതിലും കൂടുതല് സമയമുണ്ടെന്ന ധോനിയുടെ ഉപദേശം ലക്ഷ്യം ക്ഷമയോടെ പിന്തുടരാന് കരുത്ത് നല്കിയെന്നാണ് ഹോപ് പറയുന്നത്. മത്സരത്തില് 162 റണ്സോടെ പുറത്താകാതെ നിന്ന ഷായ് ഹോപ്പായിരുന്നു വിന്ഡീസിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്.
ഇന്ത്യ ഉയര്ത്തിയ 352 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരുന്നതില് നിര്ണായകമായത് ഷായ് ഹോപ്പിന്റെ ഈ പ്രകടനമായിരുന്നു. വലിയ സ്കോറുകള് പിന്തുടരുക എന്നത് ഇന്ത്യയില് എളുപ്പമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മഞ്ഞുവീഴ്ചയുള്ളപ്പോള്. വിജയിക്കാനായതില് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിഹാസതാരം എം എസ് ധോനിയോട് പണ്ട് സംസാരിച്ചപ്പോള് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതാണ് നടപ്പാക്കിയത്. നിങ്ങള് കരുതുന്നതിലും കൂടുതല് സമയം നിങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ട്. അതിനാല് തന്നെ ഞങ്ങള് ലക്ഷ്യത്തെ ചെറിയ ഘട്ടങ്ങളായി പിന്തുടരാനാണ് ശ്രമിച്ചത്.
Shai Hope: “A simple piece of advice from a very famous person MS Dhoni changed my ODI career completely.” Thala Dhoni effect is real https://t.co/N6M0iRJlSL— Zenith. (@Msdcore7) October 3, 2026
ഓവര് റേറ്റ് പെനാല്റ്റി കാരണം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഫീല്ഡര്മാരെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടിവരുമെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. അതിനാല് ഞാന് ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നു. ഞങ്ങള് മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചെന്നാണ് ഞാന് കരുതുന്നത്. ബാറ്റര്മാര് നന്നായി ചെയ്തു. ബൗളിങ് നിരയ്ക്ക് ഭാവിയില് കൂടുതല് മെച്ചപ്പെടുത്താന് കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഷായ് ഹോപ് പറഞ്ഞു.ALSO READ: ഒന്ന് വിറപ്പിച്ചു,നന്നായി പൊരുതി : ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടവീര്യത്തെ പ്രശംസിച്ച് കാർലോ ആഞ്ചലോട്ടി