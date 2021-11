നിര്‍ണായക സമയത്ത് ബാറ്റ് ചെയ്യാനെത്തിയ ഷാരൂഖ് ഖാന്‍ 15 പന്തില്‍ ഒരു ഫോറും മൂന്ന് സിക്‌സും സഹിതം 33 റണ്‍സുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. പ്രതീക് ജയിന്‍ എറിഞ്ഞ അവസാന ഓവറില്‍ 16 റണ്‍സാണ് തമിഴ്‌നാടിന് ജയിക്കാന്‍ വേണ്ടിയിരുന്നത്. ആദ്യ പന്തില്‍ സായ് കിഷോര്‍ ഫോര്‍ നേടി. പിന്നീട് സിംഗിളും ഡബിളും വൈഡും എല്ലാം ചേര്‍ന്ന് തമിഴ്‌നാടിന് ലഭിച്ചത് നാല് പന്തില്‍ ഏഴ് റണ്‍സ്. അവസാന പന്തില്‍ ജയിക്കാന്‍ വേണ്ടത് അഞ്ച് റണ്‍സ് ! സിക്‌സ് അടിച്ചാല്‍ മാത്രം ജയിക്കാമെന്ന അവസ്ഥ. ഗ്രൗണ്ടിലെ എല്ലാ താരങ്ങളുടെയും നെഞ്ചിടിച്ചപ്പോള്‍ ഷാരൂഖ് പ്രതിസന്ധിയെ കൂളായി നേരിട്ടു. പ്രതീക് ജയിനിന്റെ അവസാന പന്ത് ഡീപ് സ്‌ക്വയര്‍ ലെഗ്ഗിലൂടെ സിക്‌സ് പറത്തി ഷാരൂഖ് വിജയശില്‍പ്പിയായി. 46 പന്തില്‍ രണ്ടു ഫോറും ഒരു സിക്‌സും സഹിതം 41 റണ്‍സെടുത്ത എന്‍. ജഗദീശനാണ് തമിഴ്‌നാടിന്റെ ടോപ് സ്‌കോറര്‍.

