സീനിയർ താരങ്ങളെ പുറത്തിരുത്തണം,പുതിയ പിള്ളേർ കളിക്കട്ടെ, ഇന്ത്യക്കെതിരായ പരാജയത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി ഷാഹിദ് അഫ്രീദി

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified തിങ്കള്, 16 ഫെബ്രുവരി 2026 (14:12 IST)
ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ കനത്ത തോല്വിക്കുശേഷം പാകിസ്താന് ടീമിന്റെ പ്രകടനത്തെ കടുത്ത ഭാഷയില് വിമര്ശിച്ച് മുന് പാകിസ്ഥാന് നായകന് ഷാഹിദ് അഫ്രീദി. പാകിസ്ഥാന് പ്രധാന മത്സരങ്ങളില് നിരന്തരം പരാജയപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തില് സീനിയര് താരങ്ങള്ക്ക് പകരം യുവ താരങ്ങള്ക്ക് അവസരം നല്കേണ്ട സമയമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഞായറാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തില് ഇന്ത്യക്കെതിരെ
പാകിസ്ഥാന് 61 റണ്സിന്റെ തോല്വി ഏറ്റുവാങ്ങിയതോടെയാണ് അഫ്രീദിയുടെ പ്രതികരണം.
എനിക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാന് അധികാരമുണ്ടായിരുന്നെങ്കില് ഷഹീനെയും ഷദാബിനെയും ബാബറിനെയും ഞാന് പുറത്തിരുത്തി യുവാക്കള്ക്ക് അവസരം നല്കും. നമീബിയക്കെതിരായ മത്സരത്തില് യുവനിരയെയാകും കളിക്കളത്തിലിറക്കുക. സീനിയര് താരങ്ങള്ക്ക് എത്രയോ അവസരങ്ങള് നല്കി കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ടും അവര് തുടര്ച്ചയായി പരാജയപ്പെടുകയാണ്. അവര്ക്ക് പകരം ഈ ബെഞ്ചിലുള്ള യുവാക്കളെ കളിപ്പിച്ചാല് എന്ത് മാറ്റമാണ് വരാനുള്ളത്. അഫ്രീദി ചോദിച്ചു. മത്സരത്തില് പാകിസ്താന്റെ ബാറ്റിംഗ് നിര തകര്ന്നടിഞ്ഞപ്പോള് ബാബര് അസം വെറും 5 റണ്സാണ് നേടിയത്. രണ്ടോവര് പന്തെറിഞ്ഞ ഷഹീന് അഫ്രീദിയാകട്ടെ 31 റണ്സാണ് വിട്ടുകൊടുത്തത്.