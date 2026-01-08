രേണുക വേണു|
Last Modified വ്യാഴം, 8 ജനുവരി 2026 (15:32 IST)
Sarfaraz Khan: വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയില് വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനവുമായി മുംബൈ താരം സര്ഫറാസ് ഖാന്. പഞ്ചാബിനെതിരായ മത്സരത്തില് അവരുടെ ക്യാപ്റ്റന് അഭിഷേക് ശര്മയാണ് സര്ഫറാസിന്റെ ബാറ്റിന്റെ ചൂടറിഞ്ഞത്.
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത പഞ്ചാബ് 45.1 ഓവറില് 216 നു ഓള്ഔട്ട് ആയി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങില് വണ്ഡൗണ് ആയാണ് മുംബൈയ്ക്കു വേണ്ടി സര്ഫറാസ് ഇറങ്ങിയത്. ഇന്നിങ്സിന്റെ പത്താം ഓവര് എറിയാനെത്തിയത് പഞ്ചാബ് നായകന് അഭിഷേക് ശര്മ. ആദ്യ പന്തില് തന്നെ സിക്സര് പറത്തിയാണ് അഭിഷേകിനെ സര്ഫറാസ് സ്വാഗതം ചെയ്തത്. ഈ ഓവറില് 30 റണ്സ് അടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
6, 4, 6, 4, 6, 4 എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സിക്സും മൂന്ന് ഫോറുകളും അഭിഷേക് വഴങ്ങി. വെറും 20 പന്തുകള് നേരിട്ട സര്ഫറാസ് ഏഴ് ഫോറും അഞ്ച് സിക്സും സഹിതം 310 സ്ട്രൈക് റേറ്റില് 62 റണ്സെടുത്താണ് പുറത്തായത്. എന്നാല് സര്ഫറാസിന്റെ വെടിക്കെട്ടിനും മുംബൈയെ രക്ഷിക്കാനായില്ല. 26.2 ഓവറില് 215 നു മുംബൈ ഓള്ഔട്ട് ആയി. നാടകീയ മത്സരത്തില് ഒരു റണ്സിനാണ് പഞ്ചാബ് ജയിച്ചത്.