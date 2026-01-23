ശനി, 24 ജനുവരി 2026
ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ കയറാൻ ഇത് മതിയോ?, സിറാജിനെ പറത്തി സർഫറാസ്, രഞ്ജിയിൽ വെടിക്കെട്ട് ഡബിൾ സെഞ്ചുറി

Ranji trophy, Double century, Cricket News, Sarfaraz khan,സർഫറാസ് ഖാൻ, ഡബിൾ സെഞ്ചുറി, ക്രിക്കറ്റ് വാർത്ത, രഞ്ജി ട്രോഫി
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വെള്ളി, 23 ജനുവരി 2026 (17:30 IST)
ഹൈദരാബാദ്: രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റില്‍ ഹൈദരാബാദിനെതിരെ മുംബൈയ്ക്ക് കൂറ്റന്‍ സ്‌കോര്‍. ടോസ് നഷ്ടമായി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത മുംബൈ സര്‍ഫറാസ് ഖാന്റെ സെഞ്ചുറി മികവില്‍ ആദ്യ ഇന്നിങ്ങ്‌സില്‍ 560 റണ്‍സാണ് മുംബൈ നേടിയത്. 219 പന്തില്‍ 227 റണ്‍സടിച്ച സര്‍ഫറാസ് ഖാനാണ് മുംബൈയുടെ ടോപ് സ്‌കോറര്‍.

4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 332 റണ്‍സെന്ന നിലയില്‍ രണ്ടാം ദിനം ആരംഭിച്ച മുംബൈയ്ക്കായി അക്രമണോത്സുകമായ പ്രകടനമാണ് സര്‍ഫറസ് പുറത്തെടുത്തത്.
ഇന്ത്യന്‍ പേസറായ മുഹമ്മദ് സിറാജിനെ തെരെഞ്ഞുപിടിച്ച് അടിച്ച സര്‍ഫറാസ് സിറാജിനെതിരെ 39 പന്തുകളില്‍ നിന്ന് 45 റണ്‍സാണ് നേടിയത്.ക്യാപ്റ്റന്‍ സിദ്ദേഷ് ലാഡിന്റെ സെഞ്ചുറിയുടെ (104) കൂടെ
ആദ്യ ദിനം മുംബൈ 332 റണ്‍സടിച്ചത്.

206 പന്തില്‍ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ സര്‍ഫറാസ് 19 ഫോറുകളും 9 സിക്‌സറുകളും അടിച്ചുകൂട്ടി. 103.65 എന്ന തകര്‍പ്പന്‍ സ്‌ട്രൈക്ക് റേറ്റിലായിരുന്നു ബാറ്റിംഗ്. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിലെ അഞ്ചാമത്തെ ഇരട്ട സെഞ്ചുറിയാണിത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് 17-ാം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സെഞ്ചുറി തികച്ചത്. 2019-2020 സീസണുശേഷം അമന്‍ദീപ് ഖരെയും അനുസ്തൂപ് മജൂംദാറും മാത്രമാണ് രഞ്ജിയില്‍ സര്‍ഫറാസിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ സെഞ്ചുറി നേടിയിട്ടുള്ളത്.

ഹൈദരാബാദ് ക്യാപ്റ്റനായ മുഹമ്മദ് സിറാജ് 25 ഓവര്‍ പന്തെറിഞ്ഞെങ്കിലും 106 റണ്‍സ് വഴങ്ങി ഒരു വിക്കറ്റ് മാത്രമാണ് വീഴ്ത്താനായത്.ഇന്ത്യന്‍ ടീമിലേക്ക് പരിഗണന ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോഴും ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റില്‍ മിന്നും ഫോമിലാണ് സര്‍ഫറാസ്. വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയില്‍ പഞ്ചാബിനെതിരെ വെറും 15 പന്തില്‍ അര്‍ധസെഞ്ചുറി നേടിയിരുന്നു. ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റില്‍ ഒരു ഇന്ത്യന്‍ താരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ അര്‍ധസെഞ്ചുറി എന്ന ബഹുമതിയും സര്‍ഫറാസ് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ആറ് ഇന്നിംഗ്‌സുകളില്‍ 75.75 ശരാശരിയിലും 190.56 സ്‌ട്രൈക്ക് റേറ്റിലും 303 റണ്‍സ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ സര്‍ഫറാസ് ആ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ മുംബൈയുടെ ടോപ് സ്‌കോററായിരുന്നു.

തുടര്‍ച്ചയായ മികച്ച പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ സര്‍ഫറാസ് ഇന്ത്യന്‍ ടീം കോച്ച് ഗൗതം ഗംഭീറിനും സെലക്ടര്‍മാര്‍ക്കും വ്യക്തമായ സന്ദേശമാണ് നല്‍കുന്നത്. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ബോര്‍ഡര്‍-ഗവാസ്‌കര്‍ ട്രോഫിയില്‍ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോള്‍ ശരാശരി പ്രകടനം മാത്രം പുറത്തെടുത്ത സര്‍ഫറാസിനെ ടീമില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ സ്ഥിരതയാര്‍ന്ന പ്രകടനങ്ങള്‍ കൊണ്ട് വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ടീമിലേക്കുള്ള തന്റെ വാതില്‍ തുറക്കുകയാണ് സര്‍ഫറാസ്.നിലവിലെ ഫോം പരിഗണിച്ചാല്‍, ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ വരാനിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയില്‍ സര്‍ഫറാസിന് അവസരം ലഭിക്കേണ്ടതാണെന്നാണ് ക്രിക്കറ്റ് വിദഗ്ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.


