രേണുക വേണു|
Last Modified ബുധന്, 28 ജനുവരി 2026 (22:18 IST)
Sanju Samson: ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ നാലാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിലും സഞ്ജു സാംസണ് നിരാശപ്പെടുത്തി. മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ചെങ്കിലും സഞ്ജുവിന്റെ ഇന്നിങ്സ് 15 പന്തില് 24 റണ്സുമായി അവസാനിച്ചു. മിച്ചല് സാന്റ്നറുടെ പന്തില് സഞ്ജു ബൗള്ഡ് ആകുകയായിരുന്നു.
ബാക്ക് ഫൂട്ടില് കളിക്കാന് ശ്രമിച്ചാണ് സഞ്ജു വിക്കറ്റ് വലിച്ചെറിഞ്ഞത്. ടേണിങ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസിലായിട്ടും സാന്റ്നറുടെ പന്തിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതില് സഞ്ജു പൂര്ണ പരാജയമായി. താരത്തിന്റെ ഫൂട്ട് വര്ക്ക് വലിയ രീതിയില് വിമര്ശിക്കപ്പെടുകയാണ്. കമന്ററി ബോക്സില് ഉണ്ടായിരുന്ന സുനില് ഗവാസ്കര് സഞ്ജുവിനെ രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ചു. ഫ്രന്റ് ഫൂട്ടില് കളിക്കേണ്ടതിനു പകരം സഞ്ജു ബാക്ക് ഫൂട്ടില് പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഗവാസ്കര് ചോദിച്ചു. ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാതെയാണ് സഞ്ജു ബാറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതെന്നും വിമര്ശനമുണ്ട്.
ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ പരമ്പരയില് നാല് മത്സരങ്ങളില് നിന്നായി 10 ശരാശരിയില് വെറും 40 റണ്സ് മാത്രമാണ് സഞ്ജു ഇതുവരെ നേടിയിരിക്കുന്നത്. അഞ്ചാം ടി20യില് കൂടി സഞ്ജുവിനു അവസരം ലഭിക്കുമെങ്കിലും ടി20 ലോകകപ്പ് പ്ലേയിങ് ഇലവനില് താരത്തിന്റെ സാധ്യതകള് മങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.