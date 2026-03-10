ചൊവ്വ, 10 മാര്‍ച്ച് 2026
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത

ലോകകപ്പിലെ മിന്നുന്ന പ്രകടനം, ഐസിസി ടി20 റാങ്കിങ്ങിലെ ആദ്യ പത്തിലെത്തുമോ സഞ്ജു?

ലോകകപ്പിലെ സുപ്രധാനമായ മത്സരങ്ങളില്‍ 90നടുത്ത് റണ്‍സ് എന്നത് റാങ്കിങ്ങില്‍ വലിയ കുതിപ്പ് നടത്താന്‍ കാരണമാകുമെന്നാണ് ക്രിക്കറ്റ് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത്.

Sanju samson
രേണുക വേണു| Last Modified ചൊവ്വ, 10 മാര്‍ച്ച് 2026 (16:21 IST)
ഐസിസി ടി20 റാങ്കിംഗ് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ആദ്യ പത്തില്‍ ഇടം പിടിക്കാനൊരുങ്ങി മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ്‍. മോശം ഫോമിനെ തുടര്‍ന്ന് 65ന് താഴേക്ക് വീണിരുന്നെങ്കിലും വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിനെതിരെ നടത്തിയ 97* റണ്‍സ് പ്രകടനത്തോടെ നാല്പതാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിക്കാന്‍ സഞ്ജുവിനായിരുന്നു. പിന്നീട് സെമിഫൈനലിലും ഫൈനലിലും സഞ്ജു മിന്നുന്ന പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ഇതോടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഐസിസി റാങ്കിംഗില്‍ സഞ്ജു സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ്.

ലോകകപ്പിലെ സുപ്രധാനമായ മത്സരങ്ങളില്‍ 90നടുത്ത് റണ്‍സ് എന്നത് റാങ്കിങ്ങില്‍ വലിയ കുതിപ്പ് നടത്താന്‍ കാരണമാകുമെന്നാണ് ക്രിക്കറ്റ് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത്. ലോകകപ്പില്‍ 5 മത്സരങ്ങളില്‍ മാത്രം കളിച്ച് 321 റണ്‍സോടെ സഞ്ജുവായിരുന്നു ടൂര്‍ണമെന്റിലെ താരമായി മാറിയത്. ഇതോടെ പുതിയ ഐസിസി റാങ്കിംഗില്‍ ആദ്യ പത്തിലെത്താന്‍ താരത്തിനാകുമെന്നാണ് ആരാധകര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.


ലോകകപ്പില്‍ നിരാശപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ഫൈനലില്‍ നടത്തിയ 52 റണ്‍സ് പ്രകടനത്തോടെ അഭിഷേക് ശര്‍മ തന്നെ ഒന്നാം ബമ്പര്‍ സ്ഥാനത്ത് തുടരും. പാകിസ്ഥാന്റെ സാഹിബ് സാദ ഫര്‍ഹാനാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. ലോകകപ്പ് ഫൈനലില്‍ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ ഇഷാന്‍ കിഷനും റാങ്കിംഗ് മെച്ചപ്പെടുത്തിയേക്കും. ലോകകപ്പിലെ പൂജ്യത്തിന് മടങ്ങിയ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് ആദ്യ പത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്താകാനും സാധ്യതയേറെയാണ്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :