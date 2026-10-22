സഞ്ജുവും അഭിഷേകും തുടക്കമിട്ടു, ശ്രേയസും നമാനും ഏറ്റുപിടിച്ചു; ഒന്നാം ടി20യിൽ ഇന്ത്യക്ക് ജയം
Naman Dhir
ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് നാല് വിക്കറ്റ് ജയം. 226 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ രണ്ട് പന്തും നാല് വിക്കറ്റും ശേഷിക്കെ മറികടന്നു.
സഞ്ജുവിന് ഫിഫ്റ്റി, തിളങ്ങി ശ്രേയസും നമാനും
മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ 33 പന്തിൽ എട്ട് ഫോറും നാല് സിക്സും സഹിതം 67 റൺസുമായി ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോററായി. അഭിഷേക് ശർമ 12 പന്തിൽ 29 റൺസെടുത്തു. നായകൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ (28 പന്തിൽ 42), അക്സർ പട്ടേൽ (14 പന്തിൽ 24) എന്നിവരും വിജയത്തിൽ നിർണാകമായി. 15 പന്തിൽ അഞ്ച് ഫോറും രണ്ട് സിക്സും സഹിതം 42 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന നമാൻ ധിർ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ജയം അനായാസമാക്കിയത്. തിലക് വർമ (ആറ്), ഇഷാൻ കിഷൻ (ഒന്ന്) എന്നിവർ നിരാശപ്പെടുത്തി.
ന്യൂസിലൻഡ്
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട ആതിഥേയരെ ഇന്ത്യ ബാറ്റിങ്ങിന് അയക്കുകയായിരുന്നു. നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 225 റൺസാണ് ന്യൂസിലൻഡ് നേടിയത്. 40 പന്തിൽ എട്ട് ഫോറും മൂന്ന് സിക്സും സഹിതം 82 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് ആണ് കിവീസിന്റെ ടോപ് സ്കോറർ. ഫിൻ ആലൻ (24 പന്തിൽ 45), ബെവൻ ജേക്കബ്സ് (16 പന്തിൽ 31), ടിം സെയ്ഫർട്ട് (14 പന്തിൽ 27) എന്നിവരും തിളങ്ങി.
ഭുവിയുടെ തിരിച്ചുവരവ് നിറംമങ്ങി
നാല് വർഷത്തിനു ശേഷം രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ ഭുവനേശ്വർ കുമാർ നാല് ഓവറിൽ 49 റൺസ് വഴങ്ങി, വിക്കറ്റൊന്നും നേടാനുമായില്ല. അക്സർ പട്ടേൽ നാല് ഓവറിൽ 51 വഴങ്ങി ഒരു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. അർഷ്ദീപ് സിങ്ങിനും മായങ്ക് യാദവിനും ഓരോ വിക്കറ്റ്. Also Read: 'വെയ്റ്റ് ചെയ്യൂ'; ഇഡിയെ വട്ടംകറക്കി പിണറായി, ചോദ്യം ചെയ്യലിന് എത്തില്ലെന്ന് അറിയിച്ചു