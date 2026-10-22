'ചേട്ടൻ പവർ'; കിവീസിനെതിരായ ഒന്നാം ടി20 യിൽ സഞ്ജുവിന് അർധ സെഞ്ചുറി
Sanju Samson
ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ചിൽ നടക്കുന്ന ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിൽ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ് അർധ സെഞ്ചുറി. ഓപ്പണറായി ക്രീസിലെത്തിയ സഞ്ജു 23 പന്തിലാണ് അർധ സെഞ്ചുറി തികച്ചത്. ഏഴ് ഫോറും മൂന്ന് സിക്സും അടങ്ങിയതാണ് സഞ്ജുവിന്റെ ഇന്നിങ്സ്.
അഭിഷേക് ശർമയും സഞ്ജുവും ചേർന്ന് ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യക്കായി 94 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 12 പന്തിൽ 29 റൺസെടുത്ത അഭിഷേകിനെ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. ഏഴ് ഓവറിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ 102 റൺസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ന്യൂസിലൻഡ് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 225 റൺസാണ് നേടിയത്. 40 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 82 റൺസെടുത്ത ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സാണ് കിവീസിന്റെ ടോപ് സ്കോറർ. ടോസ് ലഭിച്ച ഇന്ത്യ ന്യൂസിലൻഡിനെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയയ്ക്കുകയായിരുന്നു. Also Read: 'കംപ്ലീറ്റ് ആക്ടറെ അറിയില്ല'; നടി രശ്മിക മന്ദാനയ്ക്ക് മോഹൻലാൽ ഫാൻസിന്റെ സൈബർ ആക്രമണം