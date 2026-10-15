ടി20യിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി 100 സിക്സുകൾ, ചേട്ടൻ ഇനി രോഹിത്തും സൂര്യയും ഭരിക്കുന്ന എലൈറ്റ് ക്ലബിൽ
വെസ്റ്റിന്ഡീസിനെതിരായ നാലാം ടി20യിലെ തകര്പ്പന് പ്രകടനത്തോടെ ടി20 ഫോര്മാറ്റില് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റില് 100 സിക്സുകള് തികച്ച് സഞ്ജു സാംസണ്. ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്ന ആറാമത്തെ മാത്രം ബാറ്ററാണ് സഞ്ജു. ഹൈദരാബാദില് നടന്ന നാലാം ടി20യില് കളിക്കാനിറങ്ങുമ്പോള് 98 സിക്സുകളാണ് സഞ്ജുവിന്റെ പേരിലുണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ടാം ഓവറില് നാലും അഞ്ചും പന്തുകളില് സിക്സുകള് നേടിയാണ് 100 സിക്സ് നേട്ടത്തിലേക്ക് സഞ്ജു എത്തിയത്. മത്സരത്തില് 4 സിക്സുകളാണ് താരം നേടിയത്.
വെസ്റ്റിന്ഡീസിനെതിരെ 23 പന്തില് നിന്ന് 56 റണ്സ് നേടിയാണ് സഞ്ജു മടങ്ങിയത്. 3 ഓവറിലാണ് ടീം സ്കോര് 59ലെത്തിയത്. ടി20 ഫോര്മാറ്റില് ഇന്ത്യയുടെ വേഗമേറിയ ഫിഫ്റ്റി ടീം സ്കോര് ആണിത്. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റില് ഇന്ത്യയ്ക്കായി 205 സിക്സുകള് നേടിയിട്ടുള്ള രോഹിത് ശര്മയാണ് പട്ടികയില് ഒന്നാമതുള്ള താരം. 179 സിക്സുകളുമായി സൂര്യകുമാര് യാദവ് പട്ടികയില് രണ്ടാമതാണ്. 141 സിക്സുകളുമായി അഭിഷേക് ശര്മയാണ് പട്ടികയില് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. 126 സിക്സുകളുമായി ഹാര്ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ, 124 സിക്സുകളുമായി വിരാട് കോലി എന്നിവരാണ് തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളത്.
2026ല് ഇന്ത്യയ്ക്കായി 24 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 29.86 ശരാശരിയില് 687 റണ്സാണ് സഞ്ജു നേടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതില് 7 അര്ധസെഞ്ചുറികള് ഉള്പ്പെടുന്നു. 2026 ലോകകപ്പില് വെസ്റ്റിന്ഡീസിനെതിരെ പുറത്താകാതെ നേടിയ 97 റണ്സാണ് സഞ്ജുവിന്റെ ഈ വര്ഷത്തെ ഉയര്ന്ന സ്കോര്.ഇന്ത്യയ്ക്കായി 76 ടി20 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 1719 റണ്സാണ് സഞ്ജുവിന്റെ പേരിലുള്ളത്. ഇതില് 3 സെഞ്ചുറികളും 10 അര്ധസെഞ്ചുറികളും ഉള്പ്പെടുന്നു. ALSO READ: ഞങ്ങൾക്ക് പിഴച്ചത് അവിടെയാണ്, നാലാം ടി20യിലെ തോൽവിയിൽ ബൗളർമാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ശ്രേയസ് അയ്യർ