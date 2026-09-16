  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. Sanju samson comments about competition with vaibhav and criticism outside ground
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 16 September 2026 (11:26 IST)

ഞങ്ങൾ റൊബോട്ടുകളല്ലല്ലോ, പുറത്തുനിന്നുള്ള ചർച്ചകൾ ബാധിക്കാറുണ്ട് : സഞ്ജു സാംസൺ

ടീമിനുള്ളില്‍ താരങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ മത്സരമില്ലെന്നും അത്തരം ചര്‍ച്ചകള്‍ പുറത്ത് മാത്രമെ നടക്കുന്നുള്ളുവെന്നും സഞ്ജു പറഞ്ഞു.

Sanju Samson, India vs Afghan, Sanju samson to critics, Sanju Samson Batting
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (11:28 IST)
google-news
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ രണ്ടാം ടി20യില്‍ അര്‍ധസെഞ്ചുറിയുമായി വിമര്‍ശകരുടെ വായടപ്പിച്ച് സഞ്ജു സാംസണ്‍. ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങി 22 പന്തില്‍ 57 റണ്‍സാണ് താരം അടിച്ചെടുത്തത്. ആദ്യ 10 പന്തില്‍ 8 റണ്‍സ് എന്ന നിലയില്‍ നിന്നായിരുന്നു സഞ്ജു കത്തികയറിയത്. ഇതോടെ തല്‍ക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും ടീമിലെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാന്‍ സഞ്ജുവിനായി. മത്സരശേഷം നടന്ന വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ ടീമിലെ ഓപ്പണിങ് സ്ഥാനത്തിനായുള്ള മത്സരത്തെ പറ്റിയും പുറത്ത് നിന്നുള്ള വിമര്‍ശനങ്ങളെ പറ്റിയും സഞ്ജു മനസ്സ് തുറന്നു.
 
 ടീമിനുള്ളില്‍ താരങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ മത്സരമില്ലെന്നും അത്തരം ചര്‍ച്ചകള്‍ പുറത്ത് മാത്രമെ നടക്കുന്നുള്ളുവെന്നും സഞ്ജു പറഞ്ഞു. അഭിഷേകും വൈഭവും സഹതാരങ്ങളാണ്. ഒരാളെ തഴയുന്നുവെന്നും മറ്റയാള്‍ക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന ചര്‍ച്ചകള്‍ ടീമിനുള്ളിലില്ല. ടീമിന് പുറത്തുള്ളവര്‍ക്ക് ഞങ്ങള്‍ ടീമിലെ സ്ഥാനത്തിനായി കളിക്കുന്നവരാകാം. ഞങ്ങള്‍ പക്ഷേ ഒരു ടീമാണ്. കളി ജയിക്കാനാണ് ഞങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിന് ശേഷമാണ് മറ്റ് വ്യക്തിഗത നേട്ടങ്ങള്‍ വരുന്നത്.
 
സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ കമന്റുകളെ കാര്യമായി നോക്കാറില്ലെങ്കിലും മുന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ തന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടാറുണ്ടെന്നും സഞ്ജു സമ്മതിച്ചു. ഞാന്‍ വൈഫൈ ഓഫ് ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഓണ്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഇങ്ങനെ പലതും കാണും. അത് സാധാരണമായാണ് കരുതുന്നത്. ഇത്തരം ചര്‍ച്ചകള്‍ ബാധിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ കളിയ്ക്ക് മുന്‍പ് എങ്ങനെ തയ്യാറെടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് വ്യക്തത ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സഞ്ജു പറഞ്ഞു. 
 
 മുന്‍പ് ഇത്തരം ചര്‍ച്ചകള്‍ തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ താന്‍ അതിന് അധികം ശ്രദ്ധ നല്‍കാറില്ലെന്നും സഞ്ജു സമ്മതിച്ചു. മെഷീന്‍ അല്ലല്ലോ അതിനാല്‍ കമന്റുകള്‍ ബാധിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് സഞ്ജു പറഞ്ഞത്. ഇത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നതിനെ പറ്റി പക്വതയും അനുഭവസമ്പത്തും എനിക്കുണ്ടെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നു. ഇത് ചെറിയ തോതില്‍ വേദനിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇത് എന്നെ ബാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാന്‍ നമ്മള്‍ റോബോട്ടുകളല്ല, തീര്‍ച്ചയായും ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ ബാധിക്കും. സഞ്ജു പറഞ്ഞു.ALSO READ: Sanju Samson: സംശയാലുക്കളെ 'അടിച്ചോടിച്ച്' സഞ്ജു; ചേട്ടൻ ഫയറാടാ...!
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
Sanju Samson: സംശയാലുക്കളെ 'അടിച്ചോടിച്ച്' സഞ്ജു; ചേട്ടൻ ഫയറാടാ...!

കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ പോലും സെഞ്ചുറി നേടി, രോഹിത്തിന് ലോകകപ്പിൽ സ്ഥാനമുറപ്പ്, ഉറച്ച പിന്തുണ നൽകി ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി

കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ പോലും സെഞ്ചുറി നേടി, രോഹിത്തിന് ലോകകപ്പിൽ സ്ഥാനമുറപ്പ്, ഉറച്ച പിന്തുണ നൽകി ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറിമുംബൈയില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 3ന് ചേര്‍ന്ന ബിസിസിഐ അവലോകന യോഗത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഏകദിന ടീമില്‍ രോഹിത് ശര്‍മയെ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനെ ശക്തമായി പിന്തുണച്ച് സെക്രട്ടറി ദേവജിത് സൈകിയ. 2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിനുള്ള ടീമില്‍ രോഹിത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നിര്‍ണായകമാകുമെന്ന് സൈകിയ യോഗത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഹാർദ്ദിക് തുടരും, പക്ഷേ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം തെറിക്കും, പുതിയ നായകൻ ആരാകണമെന്ന് രോഹിത് തീരുമാനിക്കും

ഹാർദ്ദിക് തുടരും, പക്ഷേ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം തെറിക്കും, പുതിയ നായകൻ ആരാകണമെന്ന് രോഹിത് തീരുമാനിക്കുംപുതിയ നായകനാരാകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ചര്‍ച്ചകളില്‍ രോഹിത് ശര്‍മ സജീവ സാന്നിധ്യമാകും.

തോറ്റ് തോറ്റ് മടുത്തു, ഹെഡ് കോച്ചിനെയും 7 താരങ്ങളെയും പുറത്താക്കി,അടിമുടി മാറ്റവുമായി പാകിസ്ഥാൻ,

തോറ്റ് തോറ്റ് മടുത്തു, ഹെഡ് കോച്ചിനെയും 7 താരങ്ങളെയും പുറത്താക്കി,അടിമുടി മാറ്റവുമായി പാകിസ്ഥാൻ,ഹെഡ് കോച്ച് സര്‍ഫറാസ് അഹ്‌മദ്, ബൗളിങ് കോച്ച് ഉമര്‍ ഗുല്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് പകരം മൈക്ക് ഹെസ്സന്‍, ആഷ്‌ലി നോഫ്‌കെ എന്നിവരെ പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് നിയമിച്ചു.

നിനക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും കളിക്കാമായിരുന്നു, അർജൻ്റീനയെ മാത്രം തിരെഞ്ഞെടുത്തതിന് നന്ദി, വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി ഡി മരിയ

നിനക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും കളിക്കാമായിരുന്നു, അർജൻ്റീനയെ മാത്രം തിരെഞ്ഞെടുത്തതിന് നന്ദി, വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി ഡി മരിയലിയോ അര്‍ജന്റീനയ്ക്കായി ഫുട്‌ബോള്‍ കളിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതിലൂടെ ഞങ്ങള്‍ എക്കാലവും നിന്നോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കും.

നീ ബൗളിങ്ങും ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്ത്, ഏകദിനത്തിൽ ശ്രേയസിന് പകരം തിലകിനെ കൊണ്ടുവരാൻ നീക്കം, നിർദേശം നൽകി ടീം മാനേജ്മെൻ്റ്

നീ ബൗളിങ്ങും ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്ത്, ഏകദിനത്തിൽ ശ്രേയസിന് പകരം തിലകിനെ കൊണ്ടുവരാൻ നീക്കം, നിർദേശം നൽകി ടീം മാനേജ്മെൻ്റ്അതേസമയം ടീം മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ ഫവേറേറ്റിസമാണ് കാണാനാവുന്നതെന്നാണ് വാര്‍ത്തയോട് ആരാധകരുടെ പ്രതികരണം.

ഞങ്ങൾ റൊബോട്ടുകളല്ലല്ലോ, പുറത്തുനിന്നുള്ള ചർച്ചകൾ ബാധിക്കാറുണ്ട് : സഞ്ജു സാംസൺ

ഞങ്ങൾ റൊബോട്ടുകളല്ലല്ലോ, പുറത്തുനിന്നുള്ള ചർച്ചകൾ ബാധിക്കാറുണ്ട് : സഞ്ജു സാംസൺഅഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ രണ്ടാം ടി20യില്‍ അര്‍ധസെഞ്ചുറിയുമായി വിമര്‍ശകരുടെ വായടപ്പിച്ച് സഞ്ജു സാംസണ്‍. ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങി 22 പന്തില്‍ 57 റണ്‍സാണ് താരം അടിച്ചെടുത്തത്. ആദ്യ 10 പന്തില്‍ 8 റണ്‍സ് എന്ന നിലയില്‍ നിന്നായിരുന്നു സഞ്ജു കത്തികയറിയത്.

ഇംഗ്ലണ്ട് ഇനി തകർക്കും, പരിശീലക സംഘത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കെവിൻ പീറ്റേഴ്സൺ

ഇംഗ്ലണ്ട് ഇനി തകർക്കും, പരിശീലക സംഘത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കെവിൻ പീറ്റേഴ്സൺഇംഗ്ലണ്ട് വൈറ്റ് ബോള്‍ ടീമിന്റെ പുതിയ മെന്ററായി കെവിന്‍ പീറ്റേഴ്‌സണ്‍ ചുമതലയേറ്റു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫിനൊപ്പം പീറ്റേഴ്‌സണ്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്തത്. ശ്രീലങ്കക്കെതിരായ 3 മത്സരങ്ങളുടെ ടി20 പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്നോടിയായാണ് പീറ്റേഴ്‌സണ്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്തത്.

India vs Afghanistan, 2nd T20: സഞ്ജുവിന് ഇന്ന് നിർണായകം; പാളിയാൽ വൈഭവ് 'എൻട്രി'

India vs Afghanistan, 2nd T20: സഞ്ജുവിന് ഇന്ന് നിർണായകം; പാളിയാൽ വൈഭവ് 'എൻട്രി'India vs Afghanistan, 2nd T20: ഇന്ത്യ-അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ രണ്ടാം ട്വന്റി 20 മത്സരം ഇന്ന്. ആദ്യ മത്സരത്തിലെ വിജയത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാകും ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുക. പരമ്പര നഷ്ടമാകാതിരിക്കാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് ഇന്ന് ജയം നിർണായകം.