ഞങ്ങൾ റൊബോട്ടുകളല്ലല്ലോ, പുറത്തുനിന്നുള്ള ചർച്ചകൾ ബാധിക്കാറുണ്ട് : സഞ്ജു സാംസൺ
ടീമിനുള്ളില് താരങ്ങള്ക്കിടയില് മത്സരമില്ലെന്നും അത്തരം ചര്ച്ചകള് പുറത്ത് മാത്രമെ നടക്കുന്നുള്ളുവെന്നും സഞ്ജു പറഞ്ഞു.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ രണ്ടാം ടി20യില് അര്ധസെഞ്ചുറിയുമായി വിമര്ശകരുടെ വായടപ്പിച്ച് സഞ്ജു സാംസണ്. ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങി 22 പന്തില് 57 റണ്സാണ് താരം അടിച്ചെടുത്തത്. ആദ്യ 10 പന്തില് 8 റണ്സ് എന്ന നിലയില് നിന്നായിരുന്നു സഞ്ജു കത്തികയറിയത്. ഇതോടെ തല്ക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും ടീമിലെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാന് സഞ്ജുവിനായി. മത്സരശേഷം നടന്ന വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് ടീമിലെ ഓപ്പണിങ് സ്ഥാനത്തിനായുള്ള മത്സരത്തെ പറ്റിയും പുറത്ത് നിന്നുള്ള വിമര്ശനങ്ങളെ പറ്റിയും സഞ്ജു മനസ്സ് തുറന്നു.
ടീമിനുള്ളില് താരങ്ങള്ക്കിടയില് മത്സരമില്ലെന്നും അത്തരം ചര്ച്ചകള് പുറത്ത് മാത്രമെ നടക്കുന്നുള്ളുവെന്നും സഞ്ജു പറഞ്ഞു. അഭിഷേകും വൈഭവും സഹതാരങ്ങളാണ്. ഒരാളെ തഴയുന്നുവെന്നും മറ്റയാള്ക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന ചര്ച്ചകള് ടീമിനുള്ളിലില്ല. ടീമിന് പുറത്തുള്ളവര്ക്ക് ഞങ്ങള് ടീമിലെ സ്ഥാനത്തിനായി കളിക്കുന്നവരാകാം. ഞങ്ങള് പക്ഷേ ഒരു ടീമാണ്. കളി ജയിക്കാനാണ് ഞങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിന് ശേഷമാണ് മറ്റ് വ്യക്തിഗത നേട്ടങ്ങള് വരുന്നത്.
സോഷ്യല് മീഡിയയിലെ കമന്റുകളെ കാര്യമായി നോക്കാറില്ലെങ്കിലും മുന് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങള് നടത്തുന്ന പരാമര്ശങ്ങള് തന്റെ ശ്രദ്ധയില്പ്പെടാറുണ്ടെന്നും സഞ്ജു സമ്മതിച്ചു. ഞാന് വൈഫൈ ഓഫ് ചെയ്യാന് ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല് ഓണ് ചെയ്യുമ്പോള് ഇങ്ങനെ പലതും കാണും. അത് സാധാരണമായാണ് കരുതുന്നത്. ഇത്തരം ചര്ച്ചകള് ബാധിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല് കളിയ്ക്ക് മുന്പ് എങ്ങനെ തയ്യാറെടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് വ്യക്തത ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സഞ്ജു പറഞ്ഞു.
മുന്പ് ഇത്തരം ചര്ച്ചകള് തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാല് ഇപ്പോള് താന് അതിന് അധികം ശ്രദ്ധ നല്കാറില്ലെന്നും സഞ്ജു സമ്മതിച്ചു. മെഷീന് അല്ലല്ലോ അതിനാല് കമന്റുകള് ബാധിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് സഞ്ജു പറഞ്ഞത്. ഇത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നതിനെ പറ്റി പക്വതയും അനുഭവസമ്പത്തും എനിക്കുണ്ടെന്ന് ഞാന് കരുതുന്നു. ഇത് ചെറിയ തോതില് വേദനിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇത് എന്നെ ബാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാന് നമ്മള് റോബോട്ടുകളല്ല, തീര്ച്ചയായും ഇത്തരം കാര്യങ്ങള് ബാധിക്കും. സഞ്ജു പറഞ്ഞു.ALSO READ: Sanju Samson: സംശയാലുക്കളെ 'അടിച്ചോടിച്ച്' സഞ്ജു; ചേട്ടൻ ഫയറാടാ...!