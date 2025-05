Jasprit Bumrah: ബുമ്രയെ എന്ത് കൊണ്ട് നായകനാക്കുന്നില്ല, മനസിലാകുന്നില്ലെന്ന് സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ

വിരാട് കോലിയും രോഹിത് ശര്‍മയും ടെസ്റ്റ് ഫോര്‍മാറ്റില്‍ നിന്നും വിരമിച്ചതോടെ ടെസ്റ്റില്‍ ഇന്ത്യയെ ആര് നയിക്കുമെന്ന് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകര്‍. ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയുടെ പേര് പരിഗണനയില്‍ വന്നെങ്കിലും തുടര്‍ച്ചയായി കളിക്കുന്നത് പരിക്കേല്‍ക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉയര്‍ത്തും എന്നതിനാല്‍ യുവതാരങ്ങളെയാണ് നിലവില്‍ നായകസ്ഥാനത്തിനായി ഇന്ത്യ പരിഗണിക്കുന്നത്.



കെ എല്‍ രാഹുല്‍, റിഷഭ് പന്ത്, ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ എന്നിവരെയാണ് ടീം പരിഗണിക്കുന്നത്. ബിസിസിഐയ്ക്ക് ഗില്ലിനെ 3 ഫോര്‍മാറ്റിലെയും നായകനായി ഉയര്‍ത്തി കാണിക്കാനാണ് താത്പര്യം. അതിനാല്‍ ടെസ്റ്റ് നായകസ്ഥാനവും ഗില്ലിന് സ്വന്തമാകുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴിതാ ബുമ്ര അല്ലാതെ മറ്റൊരു താരത്തെ നായകനായി പരിഗണിക്കുന്നു എന്നത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന തീരുമാനമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കര്‍.

I am shocked that we are looking at any other option other than Bumrah as Test captain! Worried about his injuries? Then choose your vice captain carefully.