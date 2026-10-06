ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സൽമാൻ ആഗ തെറിച്ചു, ബാബറും അഫ്രീദിയും പുറത്ത്, പാക് ടി20 ടീമിനെ ഇനി ഫർഹാൻ നയിക്കും
സല്മാന് അലി ആഗയെ പാകിസ്ഥാന് ക്യാപ്റ്റന് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കി.
പാകിസ്ഥാന് ടി20 ടീമില് വമ്പന് അഴിച്ചുപണി നടത്തി പാകിസ്ഥാന് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ്. ഏഷ്യാകപ്പിലും ടി20 ലോകകപ്പിലും പ്രതീക്ഷിച്ച പ്രകടനം നടത്താനാവാതെ വന്നതോടെ സല്മാന് അലി ആഗയെ പാകിസ്ഥാന് ക്യാപ്റ്റന് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കി. ഓപ്പണര് സാഹിബ് സാദ ഫര്ഹാനാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ പുതിയ ടി20 ടീം നായകന്. ക്യാപ്റ്റന് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കിയതിന് പിന്നാലെ ശ്രീലങ്കക്കെതിരെ വരാനിരിക്കുന്ന ടി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമില് നിന്ന് സല്മാന് ആഗയെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു.
ഏഷ്യന് ഗെയിംസില് പാക് നായകനെന്ന നിലയില് പാകിസ്ഥാനെ ഫൈനലിലെത്തിക്കാന് സാഹിബ് സാദ ഫര്ഹാനായിരുന്നു. അതേസമയം ടീമിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങളായ ബാബര് അസം, ഷഹീന് ഷാ അഫ്രീദി, ഹാരിസ് റൗഫ് എന്നിവരെ ടി20 ടീമില് നിന്നും ഒഴിവാക്കി. വിക്കറ്റ് കീപ്പര് ഉസ്മാന് ഖാനും ടീമില് നിന്നും പുറത്തായി. അതേസമയം ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റില് 9 സിക്സുകള് പറത്തിയ ബൗളര് റസാഉള്ള ടി20, ഏകദിന ടീമിലുമെത്തി.