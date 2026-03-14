റണ്ണൗട്ടല്ല, ചതി: എന്നാലും പാകിസ്ഥാനോട് ഇത് വേണ്ടായിരുന്നു, സൽമാൻ ആഘയുടെ വിവാദ റണ്ണൗട്ടിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ

രേണുക വേണു|
Last Modified ശനി, 14 മാര്ച്ച് 2026 (08:52 IST)
ടി20 ലോകകപ്പ് ബഹിഷ്കരിച്ച ബംഗ്ലാദേശിന് ഐക്യദാര്ഡ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് നടക്കുന്ന ബംഗ്ലാദേശ്- പാകിസ്ഥാന് ഏകദിന സീരീസിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തില് പാക് നായകന് സല്മാന് ആഘയുടെ റണ്ണൗട്ട് വിവാദമാകുന്നു. മത്സരത്തില് ബംഗ്ലാ സ്പിന്നര് മെഹ്ദി ഹസന് മിറാസാണ് സല്മാന് ആഘയെ റണ്ണൗട്ടാക്കിയത്. പാകിസ്ഥാന് ഇന്നിങ്ങ്സിന്റെ 39മത്തെ ഓവറിലായിരുന്നു നാടകീയ സംഭവങ്ങള്. പുറത്തായതിന്റെ നിരാശയില് ഹെല്മറ്റും ഗ്ലൗസും വലിച്ചെറിഞ്ഞാണ് സല്മാന് ആഘ പവലിയനിലേക്ക് മടങ്ങിയത്.
പാകിസ്ഥാന് 38 ഓവറില് 230/3 എന്ന നിലയില് നില്ക്കെയാണ് വിവാദങ്ങള്ക്കിടയാക്കിയ സംഭവം. മെഹ്ദി ഹസന് എറിഞ്ഞ പന്ത് മുഹമ്മദ് റിസ്വാന് നേരെ മുന്നോട്ട് അടിച്ചു. പന്ത് നോണ് സ്ട്രൈക്കര് എന്ഡിലായിരുന്ന സല്മാന് ആഘയുടെ നേര്ക്കാണ് വന്നത്. പന്തെടുക്കാന് തറയിലേക്ക് വീണ മെഹ്ദി ഹസന് സല്മാന് ആഘ പന്തെടുത്തുകൊടുക്കാന് കുനിയുന്നതിനിടെ പന്ത് സ്വന്തമാക്കിയ മെഹ്ദി സ്റ്റംപ് തെറിപ്പിച്ച് റണ്ണൗട്ടിനായി അപ്പീല് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഔട്ടായതോടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഹെല്മെറ്റും ഗ്ലൗസും നിലത്തടിച്ചാണ് സല്മാന് ആഘ പുറത്തായത്.
ആഘ പുറത്തായതോടെ പാകിസ്ഥാന് 230/4 എന്ന നിലയില് നിന്നും 274 റണ്സിന് ഓളൗട്ടായി. മത്സരത്തില് ബംഗ്ലാദേശിനെ 114 റണ്സില് പുറത്താക്കിയതോടെ വമ്പന് വിജയം സ്വന്തമാക്കി പരമ്പര സമനിലയിലാക്കാന് പാകിസ്ഥാന് സാധിച്ചു. എങ്കിലും ബംഗ്ലാദേശിനെ രക്ഷിക്കാന് പരമ്പര വെച്ച് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ തനി സ്വരൂപം കാണാന് പാകിസ്ഥാനായി എന്ന പരിഹാസമാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് നടക്കുന്നത്. സല്മാന് ആഘയുടെ മണ്ടത്തരത്തെ കളിയാക്കുന്നവരും ഏറെയാണ്.