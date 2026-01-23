അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വെള്ളി, 23 ജനുവരി 2026 (15:18 IST)
ലോകകപ്പ് ടീമിലുള്പ്പെട്ട ടോണി ഡി സോര്സി, ഡൊനോവന് ഫെരേര
എന്നിവര്ക്ക് പരിക്കേറ്റ സാഹചര്യത്തില് പകരക്കാരെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക. റയന് റിക്കെല്ട്ടനെയും ട്രിസ്റ്റന് സ്റ്റബ്സിനെയുമാണ് പകരക്കാരായി ടീമില് ഉള്പ്പെടുത്തിയത്. ഡിസംബറില് ഇന്ത്യയില് വെച്ച് ഹാംസ്ട്രിംഗ് പരിക്കേറ്റ ഡി സോര്സി ഇതുവരെ ഫിറ്റ്നസ് വീണ്ടെടുത്തിട്ടില്ല. SA20 മത്സരത്തില് ഫീല്ഡിംഗിനിടെയാണ് ഡൊണാവന് ഫെരേരയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റത്.
റയന് റിക്കിള്ട്ടണ്, ട്രിസ്റ്റ്യന് സ്റ്റമ്പ്സ് എന്നീ കരുത്തരായ താരങ്ങള് ടീമിലെത്തിയെങ്കിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ പരിക്കിന്റെ ആശങ്കകള് അലട്ടുന്നുണ്ട്. ടീമിലെ പ്രധാനതാരങ്ങളായ
ഡേവിഡ് മില്ലര്, ലുങ്കി എന്ഗിഡി, ഡേവാള്ഡ് ബ്രേവിസ് എന്നിവരുടെ ഫിറ്റ്നസിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ആശങ്കകളുള്ളത്. ഇതില് മില്ലറുടെ പരിക്കാണ് ഏറ്റവും ഗുരുതരം. ലോകകപ്പിന് മുന്പായി ഫിറ്റ്നസ് തെളിയിച്ചെങ്കില് മാത്രമെ ഇന്ത്യയില് നടക്കുന്ന ലോകകപ്പില് മില്ലര് പങ്കെടുക്കുകയുള്ളു. ഡിസോര്സിക്ക് പകരം ആദ്യം റീസ ഹെന്ഡ്രിക്സിനെയാണ് പരിഗണിച്ചതെങ്കിലും എസ്എ20യിലെ മികച്ച പ്രകടനം റിക്കിള്ട്ടണ് തുണയായി. മില്ലറെ അവസാനനിമിഷം മാറ്റേണ്ടതായി വന്നാല് പകരക്കാരനായി റൂബിന് ഹെര്മന് ടീമിലെത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. ജനുവരി 31 വരെ ടീമുകള്ക്ക് തങ്ങളുടെ സ്ക്വാഡില് മാറ്റങ്ങള് വരുത്താനാകും. അതിന് ശേഷം ഐസിസി ടെക്നിക്കല് കമ്മിറ്റിയുടെ അനുമതിയോടെ മാത്രമെ മാറ്റങ്ങള് സാധ്യമാകു.