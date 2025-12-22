തിങ്കള്‍, 22 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
Rohit Sharma: കഠിനമായിരുന്നു, കരിയർ അവസാനിപ്പിച്ചാലോ എന്ന് തോന്നി, ആ തോൽവിയിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ 2 മാസമെടുത്തു : രോഹിത് ശർമ

Rohit sharma
അഭിറാം മനോഹർ| Last Updated: തിങ്കള്‍, 22 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (17:28 IST)
2023ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ഫൈനലില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീം ഓസീസിനോട് പരാജയപ്പെട്ടത് ഓരോ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകന്റെയും മനസ്സില്‍ ഇന്നും മുറിപ്പാടായി നില്‍ക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അഹമ്മദാബാദിലെ ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളില്‍ വരുന്ന കാണികള്‍ക്ക് മുന്‍പിലായി ഏറ്റുവാങ്ങിയ പരാജയം ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിനെ എന്നും മുറിവേല്‍പ്പിക്കുമെന്നത് ഉറപ്പാണ്.നമ്മളില്‍ പലരും ആ ആഘാതത്തില്‍ നിന്നും കരകയറിയെങ്കിലും 2023ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ തോല്‍വിയില്‍ നിന്നും കരകയറാന്‍ ഇന്നും തനിക്കായിട്ടില്ലെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അന്നത്തെ ഇന്ത്യന്‍ നായകനായിരുന്ന രോഹിത് ശര്‍മ.

മാസ്റ്റേഴ്‌സ് യൂണിയന്‍ പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കവെയാണ് രോഹിത് ഇക്കാര്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. 2023ലെ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിന് ശേഷം എനിക്ക് മുന്നില്‍ ഒന്നും ബാക്കിയില്ലെന്നാണ് തോന്നിയത്. പൂര്‍ണമായും നിരാശനായിരുന്നു. എന്നെ കൊണ്ട് എളുപ്പത്തില്‍ ഉപേക്ഷിക്കാനാവുന്ന ഒന്നല്ല ക്രിക്കറ്റെന്ന് അറിയാന്‍ സമയമെടുത്തൂ. ഓസീസിനെതിരെ ഫൈനലില്‍ തോറ്റെന്ന് വിശ്വസിക്കാന്‍ പോലുമായില്ല. 2022ല്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍സി ഏറ്റെടുത്തശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു അത്. ടി20 ലോകകപ്പായാലും 2023ലെ ലോകകപ്പായാലും വിജയിക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. അത് സംഭവിക്കാതെ പോയപ്പോള്‍ തകര്‍ന്നു പോയി. 2 മാസമെടുത്തു എന്നെ തന്നെ വീണ്ടെടുക്കാന്‍. രോഹിത് ശര്‍മ പറഞ്ഞു.

2023ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ഫൈനലില്‍ തോറ്റെങ്കിലും തൊട്ടടുത്ത വര്‍ഷം ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടാന്‍ രോഹിത്തിനും സംഘത്തിനും സാധിച്ചിരുന്നു. ഒരു കാര്യത്തിനായി അത്രയും ആഗ്രഹിച്ച ശേഷം അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോള്‍ നിരാശയുണ്ടാകും. പക്ഷേ ജീവിതം അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. പുതുതായി തുടങ്ങാനാകും. അതെനിക്ക് വലിയ പാഠമായിരുന്നു. ടി20 ലോകകപ്പിനായി മുഴുവന്‍ ശ്രദ്ധയും നല്‍കി. ഇപ്പോള്‍ അത് പറയുന്നത് എളുപ്പമാണ്. എന്നാല്‍ ആ സമയത്ത് അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. രോഹിത് പറഞ്ഞു.


