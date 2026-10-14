ഹാർദ്ദിക്കിന് പകരം യശ്വസി ജയ്സ്വാൾ?, നായകനായി രോഹിത് ശർമ: നീക്കങ്ങളുമായി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്
2024 സീസണിന് മുന്നോടിയായാണ് ഹാര്ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്കായി രോഹിത്തിന്റെ നായകസ്ഥാനം മുംബൈ വെച്ചുമാറിയത്.
ഐപിഎല് 2027 സീസണിന് മുന്പായി മുംബൈ ഇന്ത്യന്സ് നായകനായി രോഹിത് ശര്മ തിരിച്ചെത്തിയേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. മുംബൈയ്ക്കായി 5 തവണ ഐപിഎല് നേടികൊടുത്ത രോഹിത് നായകചുമതലയേല്ക്കാന് സമ്മതം നല്കിയതായാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. 2024 സീസണിന് മുന്നോടിയായാണ് ഹാര്ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്കായി രോഹിത്തിന്റെ നായകസ്ഥാനം മുംബൈ വെച്ചുമാറിയത്. എന്നാല് ഹാര്ദ്ദിക്കിന് കീഴില് കഴിഞ്ഞ 3 സീസണുകളിലായി നേട്ടങ്ങളൊന്നും സ്വന്തമാക്കാന് മുംബൈ ഇന്ത്യന്സിനായിട്ടില്ല. 2020ന് ശേഷം ഇതുവരെയും ഐപിഎല് ഫൈനല് യോഗ്യത നേടാന് മുംബൈയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല.
രോഹിത് ശര്മയെ നായകസ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറ്റിയതോടെ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം അന്തരീക്ഷം മാറിയെന്ന തോന്നലാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യന്സ് അധികൃതര്ക്കുള്ളത്. കൂടാതെ രോഹിത്തിനെ നായകസ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറ്റിയത് ആരാധകരിലും അതൃപ്തിയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഹാര്ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ നായകസ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞാല് സൂര്യകുമാര് യാദവോ തിലക് വര്മയോ നായകനാകുമെന്നാായിരുന്നു നേരത്തെ പുറത്തുവന്നിരുന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകള്. എന്നാല് രോഹിത്തിന്റെ അനുഭവസമ്പത്തിനെ പിന്തുണയ്ക്കാനാണ് മാനേജ്മെന്റ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്.
അതേസമയം നിലവിലെ നായകനായ ഹാര്ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ പുതിയ സീസണിന് മുന്നോടിയായി മറ്റൊരു ഫ്രാഞ്ചൈസിയിലേക്ക് പോകുമെന്ന സൂചനകളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കൊല്ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്, രാജസ്ഥാന് റോയല്സ് ടീമുകള് ഹാര്ദ്ദിക്കിന്റെ ട്രേഡില് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജസ്ഥാനുമായി ട്രേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കില് യശ്വസി ജയ്സ്വാളാകും ഹാര്ദ്ദിക്കിന് പകരം ടീമിലെത്തുക.ഇതോടെ രോഹിത് വിരമിക്കുന്ന പക്ഷം ഓപ്പണിങ് റോളില് പകരക്കാരനെയും മുംബയ്ക്ക് ലഭിക്കും. എന്നാല് ഇക്കാര്യങ്ങളില് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല.ALSO READ: ICC T20I Batting Rankings: ഇടയിലൊരു ഫർഹാൻ, ആദ്യ നാലിൽ മൂന്നും ഇന്ത്യക്കാർ; സഞ്ജു 27-ാം സ്ഥാനത്ത്