കളി ഹിറ്റ്മാനോട് വേണ്ട സാർ, ടിവി ഷോയിൽ അഗാർക്കറെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ടീഷർട്ടുമായി രോഹിത് ശർമ, ഏറ്റെടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ
2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിനായി ഇന്ത്യ ഒരുങ്ങുമ്പോള് ഇന്ത്യന് ടീമില് സീനിയര് താരങ്ങളായ വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശര്മ എന്നിവരെ ഉള്പ്പെടുത്തണമോ എന്ന കാര്യത്തില് വലിയ ചര്ച്ചകളാണ് ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റില് നടക്കുന്നത്. വമ്പന് ഫോമില് കോലി പ്രകടനം നടത്തുമ്പോള് എല്ലാ വിരലുകള് രോഹിത്തിന്റെ നേര്ക്കായിരുന്നു. ഒരു ഘട്ടത്തില് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ അവസാന മത്സരത്തില് രോഹിത് ശര്മ വിരമിക്കുമെന്ന് വരെ റിപ്പോര്ട്ടുകള് വന്നിരുന്നു. സെലക്ഷന് കമ്മിറ്റി ചെയര്മാനായ അജിത് അഗാര്ക്കറിനും മുഖ്യ പരിശീലകന് ഗൗതം ഗംഭീറിനും രോഹിത്തിന് പകരം യുവതാരം യശ്വസി ജയ്സ്വാളിനെ ഉള്പ്പെടുത്താനാണ് താല്പര്യമെന്നും രോഹിത്തിനെ അടുത്ത ഏകദിന ലോകകപ്പിനായുള്ള ടീമിലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നുമായിരുന്നു റിപ്പോര്ട്ട്. എന്നാല് ഒരു സെഞ്ചുറി പ്രകടനത്തോടെ ഇവരുടെയെല്ലാം വായടപ്പിക്കാന് രോഹിത്തിനായി.
2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പില് കളിക്കുന്ന കാര്യത്തില് രോഹിത് ശര്മയും വിരാട് കോഹ്ലിയും തങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത തെളിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു (non-committal ) അഗാര്ക്കറുടെ പരാമര്ശം. ഇപ്പോഴിതാ സെപ്റ്റംബര് 19 മുതല് സോണി സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യാനൊരുങ്ങുന്ന ഫാമിലി ഫുള് ഹൗസ് വിത്ത് രോഹിത് ശര്മ എന്ന പരിപാടിയില് രോഹിത് ശര്മ ധരിച്ച ടീ ഷര്ട്ടാണ് സോഷ്യല് മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അഗാര്ക്കര് മുന്പ് പരാമര്ശിച്ച non-committal എന്നെഴുതിയുള്ള ടീഷര്ട്ടാണ് സോണി പുറത്ത് വിട്ട പ്രൊമോ വീഡിയോയില് രോഹിത് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് കൃത്യമായും അഗാര്ക്കര്ക്കറിന് ഇട്ടുള്ള അടിയാണെന്നാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ അടക്കം പറച്ചില്.
WTF Rohit wearing a T-shirt "NON COMMITAL" ? pic.twitter.com/R9BPg9JkBD— ` (@Outside_edge01) September 10, 2026
2025 ഒക്ടോബറിലായിരുന്നു അജിത് അഗാര്ക്കറിന്റെ non-committal പരാമര്ശം. രോഹിത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങള് പുറത്തുവന്നതോടെ സോഷ്യല് മീഡിയയാകെ പ്രതികരണങ്ങള് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഷാന പതിവ് രീതിയില് തന്നെ അണ്ണാക്കില് കൊടുത്തെന്നാണ് പല പ്രതികരണങ്ങളും പറയുന്നത്. രോഹിത് നന്നായി കുക്ക് ചെയ്തെന്നും ചിലര് പറയുന്നു. ക്രിക്കറ്റില് മാത്രം നിറഞ്ഞുനിന്ന രോഹിത് അവതാരക വേഷത്തിലെത്തുന്ന ആദ്യ ടെലിവിഷന് വിനോദ പരിപാടിയാണ് ഫാമിലി ഫുള് ഹൗസ് വിത്ത് രോഹിത് ശര്മ.