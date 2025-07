Rishab Pant:ഇന്ത്യയ്ക്ക് വൻ തിരിച്ചടി, പരിക്കേറ്റ റിഷഭ് പന്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പരയിൽ നിന്നും പുറത്ത്

സ്‌കാനിങ്ങില്‍ എല്ലിന് പൊട്ടല്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആറാഴ്ചത്തെ വിശ്രമമാണ് പന്തിന് ഡോക്ടര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചത്. ഇതോടെയാണ് താരത്തെ പരമ്പരയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കാന്‍ ബിസിസിഐ തീരുമാനിച്ചത്. ഇതോടെ ഓവലില്‍ നടക്കുന്ന നിര്‍ണായകമായ അഞ്ചാം ടെസ്റ്റ് മത്സരവും പന്തിന് നഷ്ടമാകും. ഇതോടെ മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ ടെസ്റ്റില്‍ പന്ത് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങാനുള്ള സാധ്യതകളും അവസാനിച്ചു. പന്തിന്റെ അഭാവത്തില്‍ യുവതാരമായ ഇഷാന്‍ കിഷനെ ടീമില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയേക്കും.

PANT OUT FOR 6 WEEKS.



- Rishabh Pant advised a 6 week rest for a fractured toe. (Express Sports). pic.twitter.com/d3oavEU1C1