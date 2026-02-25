ബുധന്‍, 25 ഫെബ്രുവരി 2026
ജീവന്മരണപോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടി, കുടുംബത്തിൽ അടിയന്തിര സാഹചര്യം , റിങ്കു സിംഗ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ബുധന്‍, 25 ഫെബ്രുവരി 2026 (08:37 IST)
ടി20 ലോകകപ്പിലെ നിര്‍ണായക സൂപ്പര്‍ 8 പോരാട്ടങ്ങള്‍ക്കൊരുങ്ങുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന് തിരിച്ചടി. കുടുംബത്തിലെ അടിയന്തിര സാഹചര്യം മൂലം ഫിനിഷര്‍ റിങ്കു സിംഗ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. സിംബാബ്വെയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിന് തൊട്ടുമുന്‍പായാണ് റിങ്കു നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത്.

ചെന്നൈയിലെ എം എ ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ വ്യാഴാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ- സിംബാബ്വെ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന പരിശീലന സെഷനില്‍ റിങ്കു സിംഗ് പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. ഗ്രേറ്റര്‍ നോയിഡയിലെ ആശുപത്രിയില്‍ ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ കഴിയുന്ന പിതാവ് ഖാന്‍ചന്ദ് സിംഗിനെ കാണാനാണ് റിങ്കു നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. ടി20 ലോകകപ്പില്‍ സെമിഫൈനല്‍ യോഗ്യത നേടാന്‍ വ്യാഴാഴ്ച സിംബാബ്വെയ്‌ക്കെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയം അനുവാര്യമാണ്. സൂപ്പര്‍ 8ല്‍ ഒരു തോല്‍വി കൂടി വഴങ്ങിയാല്‍ ഇന്ത്യ ലോകകപ്പില്‍ നിന്ന് പുറത്താകും. റിങ്കു സിംഗിന്റെ അഭാവത്തില്‍ സഞ്ജു സാംസണ്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീമില്‍ മടങ്ങിയെത്തിയേക്കും.


