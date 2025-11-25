ചൊവ്വ, 25 നവം‌ബര്‍ 2025
സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ് ബാറ്റര്‍മാരെവിടെ?, ടെസ്റ്റിലെ ഗംഭീറിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്ത് രവിശാസ്ത്രി

അഭിറാം മനോഹർ| Last Updated: ചൊവ്വ, 25 നവം‌ബര്‍ 2025 (14:13 IST)
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിലും ഇന്ത്യ തോല്‍വിയെ മുന്നില്‍ കാണുന്ന അവസ്ഥയില്‍ മുഖ്യ പരിശീലകന്‍ ഗൗതം ഗംഭീറിന്റെ തന്ത്രങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മുന്‍ പരിശീലകനും കമന്റേറ്ററുമായ രവി ശാസ്ത്രി. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ടീം സെലക്ഷനെതിരെയും രൂക്ഷവിമര്‍ശനമാണ് ശാസ്ത്രി ഉന്നയിച്ചത്. ടെസ്റ്റ് ഫോര്‍മാറ്റില്‍ സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ് ബൗളര്‍മാര്‍ക്കും ബാറ്റര്‍മാര്‍ക്കും പകരം ഓള്‍റൗണ്ടര്‍മാരെ ടീമില്‍ കുത്തിനിറയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് ശാസ്ത്രി ചോദ്യം ചെയ്തത്.


ഇന്ത്യന്‍ ടീം സെലക്ഷന്‍ തന്നെ മണ്ടത്തരമാണ്. എന്തിനാണ് ഇത്രയും ഓള്‍റൗണ്ടര്‍മാരെ ടീമില്‍ കുത്തിനിറയ്ക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസിലാകുന്നില്ല. മത്സരത്തിലെ കമന്ററിക്കിടെ ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു. കൊല്‍ക്കത്ത ടെസ്റ്റില്‍ ഇന്ത്യ 4 സ്പിന്നര്‍മാരുമായാണ് ഇറങ്ങിയത്. ഇതില്‍ വാഷിങ്ങ്ടണ്‍ സുന്ദര്‍ എറിഞ്ഞത് ഒരോവര്‍ മാത്രം. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ ഒരു സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ് ബാറ്ററെ ടീമിലെടുക്കാമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ടെസ്റ്റില്‍ സുന്ദര്‍ മൂന്നാമനായി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങി. ഗുവാഹത്തിയില്‍ നാലാമനായെങ്കിലും സുന്ദര്‍ ഇറങ്ങണമായിരുന്നു. പക്ഷേ ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയത് എട്ടാമനായാണ്. രവി ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു.


ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ആദ്യ ടെസ്റ്റില്‍ 125 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്‍ന്നിട്ടും 30 റണ്‍സിനാണ് ഇന്ത്യ തോല്‍വി വഴങ്ങിയത്. അക്‌സര്‍ പട്ടേല്‍ രവീന്ദ്ര ജഡേജ, കുല്‍ദീപ് യാദവ്, വാഷിങ്ങ്ടണ്‍ സുന്ദര്‍ എന്നിങ്ങനെ നാല് സ്പിന്നര്‍മാരാണ് ഇന്ത്യന്‍ പ്ലേയിങ് ഇലവനില്‍ കളിച്ചത്. ഗുവാഹത്തിയില്‍ 2 സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ് പേസർമാരും 3 സ്പിന്നര്‍മാരുമാണ് പ്ലെയിംഗ് ഇലവനിലുള്ളത്. പേസ് ഓള്‍റൗണ്ടറായി നിതീഷ് കുമാര്‍ റെഡ്ഡിയാണ് ടീമിലുള്ളത്.



