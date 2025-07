രാജസ്ഥാൻ തരുന്നത് പുളിങ്കുരുവാണോ?, ഗ്ലോബൽ സൂപ്പർ ലീഗിൽ ഒരോവറിൽ 5 സിക്സറുമായി ഷിമ്രോൺ ഹെറ്റ്മെയർ

മത്സരത്തില്‍ 126 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഗയാന 9 ഓവറില്‍ 3 വിക്കറ്റിന് 43 റണ്‍സ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു. മത്സരത്തില്‍ ഫാബിയന്‍ അലന്‍ എറിഞ്ഞ പത്താമത്തെ ഓവറിലായിരുന്നു ഹെറ്റ്‌മെയറിന്റെ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനം. അലന്‍ എറിഞ്ഞ ഓവറിലെ അഞ്ച് പന്തും ഹെറ്റ്‌മെയര്‍ സിക്‌സറടിച്ചു. ഓവറിലെ രണ്ടാം പന്തില്‍ ലൈഫ് കിട്ടിയതും താരത്തിന് തുണയായി. ഹെറ്റ്‌മെയര്‍ അടിച്ച രണ്ടാം പന്ത് ബൗണ്ടറിയില്‍ നിന്ന ഫീല്‍ഡറുടെ കൈകളില്‍ തട്ടിയാണ് സിക്‌സായത്. ഫാബിയാന്‍ അലന്‍ എറിഞ്ഞ പത്താം ഓവറില്‍ 32 റണ്‍സാണ് ഹെറ്റ്‌മെയര്‍ അടിച്ചെടുത്തത്. മത്സരത്തില്‍ അടുത്ത ഓവറില്‍ ഒരു സിക്‌സ് കൂടി നേടി പുറത്തായെങ്കിലും 10 പന്തില്‍ നിന്നും 39 റണ്‍സ് നേടിയാണ് ഹെറ്റ്‌മെയര്‍ പുറത്തായത്. മത്സരത്തില്‍ 16.3 ഓവറില്‍ ആമസോണ്‍ വാരിയേഴ്‌സ് വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു.



