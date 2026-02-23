തിങ്കള്‍, 23 ഫെബ്രുവരി 2026
ബാറ്റിംഗ് നിരയാണ് ചതിച്ചത്, ബാറ്റിംഗും ഫീൽഡിങ്ങും ബൗളിങ്ങും മെച്ചപ്പെടുത്തും, തിരിച്ചുവരുമെന്ന് സൂര്യകുമാർ യാദവ്

ബാറ്റിങ്ങില്‍ നിരാശയുണ്ടെങ്കിലും ബൗളര്‍മാരുടെ പ്രകടനത്തെ ക്യാപ്റ്റന്‍ പ്രശംസിച്ചു.

രേണുക വേണു| Last Modified തിങ്കള്‍, 23 ഫെബ്രുവരി 2026 (09:23 IST)
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ മത്സരത്തിലെ തോല്‍വിക്ക് പിന്നാലെ ടീമിന്റെ തോല്‍വിയുടെ കാരണം ബാറ്റിംഗിലെ പാളിച്ചയെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ നായകന്‍ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ്. 180-185 റണ്‍സ് പിന്തുടരുമ്പോള്‍ പവര്‍പ്ലേയില്‍ കളി ജയിക്കാനാവില്ലെങ്കിലും കളി തോല്‍ക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് ഓര്‍മിപ്പിച്ചു. പവര്‍പ്ലേയില്‍ വിക്കറ്റുകള്‍ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ ചെറിയ കൂട്ടുക്കെട്ടുകളിലൂടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താമായിരുന്നുവെന്നും സൂര്യകുമാര്‍ പറഞ്ഞു.


ബാറ്റിങ്ങില്‍ നിരാശയുണ്ടെങ്കിലും ബൗളര്‍മാരുടെ പ്രകടനത്തെ ക്യാപ്റ്റന്‍ പ്രശംസിച്ചു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ 3 വിക്കറ്റുകള്‍ തുടക്കത്തിലെ വീഴ്ത്താന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കായിരുന്നു. എന്നാല്‍ 7-15 ഓവറുകളില്‍ അവര്‍ മികച്ച രീതിയില്‍ ബാറ്റ് ചെയ്തു. പവര്‍പ്ലേയ്ക്ക് ശേഷം അവര്‍ കളി തിരിച്ചുപിടിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് ബൗളര്‍മാര്‍ ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ബുമ്ര- അര്‍ഷദീപ് പേസ് സഖ്യം 8 ഓവറില്‍ 50ന് താഴെ റണ്‍സ് കൊടുത്ത് 5 വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്ത്തിയെന്നും ബൗളിംഗ് കൂട്ടുക്കെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ കരുത്താണെന്നും സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം സിംബാബ്വെയ്‌ക്കെതിരെ ശക്തമായി തിരിച്ചുവരുമെന്നും സൂര്യകുമാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. തോല്‍വി കൊണ്ട് ടീമിന്റെ സമീപനത്തില്‍ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ആക്രമണശൈലിയില്‍ തന്നെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനാണ് തീരുമാനം. അടുത്ത മത്സരത്തില്‍ ബാറ്റിങ്ങിലും ബൗളിങ്ങിലും ഫീല്‍ഡിങ്ങിലും ഒരുപോലെ മികവ് കാട്ടാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് വ്യക്തമാക്കി.


