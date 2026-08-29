ഇമ്രാന് ഖാന്റെ മക്കളുമായുള്ള അഭിമുഖം പുറത്ത് വിട്ടാല് കളിക്കില്ലെന്ന് പാക് ടീം,ഭീഷണിക്ക് പുല്ലുവില നല്കി സ്കൈ സ്പോര്ട്സ് : വിവാദം
ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ലോര്ഡ്സ് ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിനിടെ മുന് നായകനും മുന് പാകിസ്താന് പ്രധാനമന്ത്രിയുമായിരുന്ന ഇമ്രാന് ഖാന്റെ മക്കളുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തെ തുടര്ന്ന് പുതിയ വിവാദം. അഭിമുഖം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്താല് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ കളിക്കാന് പാക് താരങ്ങള് ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നതായാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നത്. എന്നാല് ഈ ഭീഷണിക്ക് മുന്നില് വഴങ്ങാന് സ്കൈ സ്പോര്ട്സ് തയ്യാറായില്ല.
ഇമ്രാന് ഖാന്റെ മക്കളായ സുലൈമാനെയും കാസിമിനെയും ലോര്ഡ്സ് ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിനിടെ വി.ഐ.പി ഗാലറിയില് വെച്ചാണ് സ്കൈ സ്പോര്ട്സിന് വേണ്ടി മുന് ഇംഗ്ലണ്ട് താരമായിരുന്ന മൈക്കല് ആഥര്ട്ടന് സംസാരിപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്ഷങ്ങളിലായി രാഷ്ട്രീയകാരണങ്ങളാല് ജയിലിലായ ഇമ്രാന് ഖാന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെ പറ്റി മുന് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളും നിലവിലെ താരങ്ങളും ആശങ്കകള് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇമ്രാന് ഖാന്റെ മക്കളുമായി സ്കൈ സ്പോര്ട്സ് അഭിമുഖം നടത്തിയത്.
അഭിമുഖം പുറത്തിറക്കിയാല് ഇംഗ്ലണ്ടുമായുള്ള മത്സരം ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന നിലപാടാണ് പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ് സ്വീകരിച്ചത്. താരങ്ങളോട് മൈതാനത്ത് ഇറങ്ങരുതെന്ന് പിസിബി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ് ഇടപെട്ട് മത്സരം പുനരാരംഭിച്ചെങ്കിലും ഉച്ചഭക്ഷണ സമയത്ത് സ്കൈ സ്പോര്ട്സ് ഈ അഭിമുഖം പുറത്തുവിടുകയായിരുന്നു. കടുത്ത അതൃപ്തിയിലായെങ്കിലും ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ് കൂടി ഇടപ്പെട്ടതോടെ പാകിസ്ഥാന് അയയുകയായിരുന്നു.
Complete interview of Former PM Imran Khan’s sons Sulaiman Khan and @Kasim_Khan_1999 with @Athersmike today on Sky Sports.— PTI UK (@UKPTIOfficial) August 27, 2026
They spoke about Imran Khan’s arbitrary torturous solitary confinement, lack of family meetings, his deteriorating health, and more.… pic.twitter.com/EQEfTfWHXb