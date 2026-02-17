Australia vs Srilanka : ശങ്കയില്ലാതെ നിസങ്കയുടെ അടി, ഓസ്ട്രേലിയയെ ലോകകപ്പിൽ നിന്നും തുരത്തി ശ്രീലങ്ക

അഭിറാം മനോഹർ|
ടി20 ലോകകപ്പിലെ നിര്ണായക മത്സരത്തില് ഓസ്ട്രേലിയയെ ഏകപക്ഷീയമായി കീഴടക്കി ശ്രീലങ്ക. ഓപ്പണര് പതും നിസങ്കയുടെ സെഞ്ചുറി പ്രകടനമാണ് ശ്രീലങ്കയെ അനായാസ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില് സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരെ അടിപതറിയെങ്കിലും ശ്രീലങ്കക്കെതിരെ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഓസീസിന് ഓപ്പണര്മാരില് നിന്നും മികച്ച തുടക്കമാണ് ലഭിച്ചത്. എന്നാല് ഓപ്പണര്മാരെ നഷ്ടമായതിന് ശേഷം ഓസീസ് നിര തകര്ന്നടിയുകയായിരുന്നു.
ഓസ്ട്രേലിയ ഉയര്ത്തിയ 182 റണ്സ് ലക്ഷ്യം പിന്തുടര്ന്ന ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് തുടക്കത്തിലെ ഓപ്പണര് കുശാല് പെരെരെയെ നഷ്ടമായെങ്കിലും കുശാല് മെന്ഡിസും പതും നിസങ്കയും ചേര്ന്ന രണ്ടാം വിക്കറ്റ് കൂട്ടുക്കെട്ട് തകര്ച്ചയില് നിന്നും കരകയറ്റുകയും ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു. 38 പന്തില് 51 റണ്സുമായി കുശാല് മെന്ഡിസ് പുറത്തായെങ്കിലും മറുവശത്ത് നിസങ്ക തകര്ത്തടിച്ചതോടെ ഓസീസ് ബൗളര്മാരെല്ലാം നിഷ്പ്രഭരായി. 52 പന്തില് നിന്നാണ് നിസങ്ക സെഞ്ചുറി തികച്ചത്. ടി20 ലോകകപ്പില് ഒരു ശ്രീലങ്കന് താരം നേടുന്ന ആദ്യ സെഞ്ചുറിയെന്ന നേട്ടവും ഇതോടെ നിസങ്ക സ്വന്തമാക്കി.
നേരത്തെ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഓസീസിനായി ഓപ്പണര്മാരായ മിച്ചല് മാര്ഷും ട്രാവിസ് ഹെഡും അര്ധസെഞ്ചുറികള് നേടിയിരുന്നു. എന്നാല് ഇരുവരും പുറത്തായതോടെ ഓസീസ് ഇന്നിങ്ങ്സ് അവിശ്വസനീയമായ രീതിയില് തകര്ന്നു. 104- 1 എന്ന നിലയില് നിന്നായിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയയുടെ വമ്പന് തകര്ച്ച.