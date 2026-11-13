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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 13 November 2026 (11:26 IST)

എല്ലാം അസംബന്ധം, പന്ത് ചുരണ്ടൽ വിവാദത്തിൽ പങ്കില്ല, ഖവാജയുടെ വാദത്തെ തള്ളി പാറ്റ് കമ്മിൻസ്

ഈ ആരോപണം 100 ശതമാനം തെറ്റാണെന്നും ഖവാജ സുഹൃത്താണെങ്കിലും പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ അപകീര്‍ത്തികരമാണെന്നും കമ്മിന്‍സ് പറഞ്ഞു.

Pat Cummins
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 13 Nov 2026 (11:11 IST)
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2018ലെ വിവാദമായ പന്ത് ചുരുണ്ടല്‍ സംഭവത്തില്‍ പങ്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ നായകന്‍ പാറ്റ് കമ്മിന്‍സ്. മുന്‍ സഹതാരമായിരുന്ന ഉസ്മാന്‍ ഖവാജയുടെ ആത്മകഥയിലെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് പുതിയ വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് കാരണം. പന്ത് ചുരുണ്ടലിനെ പറ്റി ടീമിലെ എല്ലാവര്‍ക്കും തന്നെ അറിവുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ഖവാജ പുസ്തകത്തില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഈ ആരോപണം 100 ശതമാനം തെറ്റാണെന്നും ഖവാജ സുഹൃത്താണെങ്കിലും പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ അപകീര്‍ത്തികരമാണെന്നും കമ്മിന്‍സ് പറഞ്ഞു.
 
കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് ഖവാജയുടെ ആത്മകഥ പുറത്തുവന്നത്. ഇതില്‍ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് സാന്‍ഡ് പേപ്പര്‍ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യം ടീമിന് മൊത്തം അറിവുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഖവാജ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സിഡ്‌നിയില്‍ വിളിച്ച് ചേര്‍ത്ത വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ കമ്മിന്‍സ് ആരോപണങ്ങള്‍ നിഷേധിച്ചത്. സാന്‍ഡ് പേപ്പര്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് താന്‍ കാമറൂണ്‍ ബാന്‍ക്രോഫ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്ന വെളിപ്പെടുത്തല്‍ ഞെട്ടിച്ചെന്ന് കമ്മിന്‍സ് പറഞ്ഞു.
 
 ഉസ്മാന്‍ സുഹൃത്താണ്. സുഹൃത്താണെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കള്‍ പരസ്പരം ജീവീതവും സല്‌പേരും വെച്ച് നിസാരമായി പെരുമാററുത്. പുസ്തകത്തിലെ ചില പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ അപകീര്‍ത്തികരമാണെങ്കിലും നിയമനടപടികള്‍ക്കില്ല. 8 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പുണ്ടായ വിവാദങ്ങളില്‍ മുന്‍പോട്ട് പോകേണ്ട സമയമാണിത്. ഏഷ്യന്‍ വംശജനായതിനാല്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ നായകനാക്കിയില്ലെന്ന ഖവാജയുടെ ആരോപണവും തെറ്റാണെന്ന് കമ്മിന്‍സ് പറഞ്ഞു.ALSO READ: വിൽ യങ്ങിന് സെഞ്ചുറി; 30 ഓവറിൽ 200 കടന്ന് കിവീസ്
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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