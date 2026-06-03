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ആദ്യ പരിഗണന ലോകകപ്പിന്, അടുത്ത ഐപിഎല്ലിൽ കമ്മിൻസ് കളിച്ചേക്കില്ല
ഐപിഎല് 2026 സീസണില് പ്ലേ ഓഫ് വരെ എത്തിയാണ് സണ്റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് പുറത്തായത്.
ഐപിഎല് 2027 സീസണ് കളിച്ചേക്കില്ലെന്ന സൂചന നല്കി സണ്റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന്റെ താരവും ഓസീസ് ടെസ്റ്റ്- ഏകദിന ടീം നായകനുമായ പാറ്റ് കമ്മിന്സ്. ഇന്ത്യക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയും ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ആഷസും ഏകദിന ലോകകപ്പും വരാനിരിക്കെ ദേശീയ ടീമില് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് കമ്മിന്സിന്റെ തീരുമാനം. ഫ്രാഞ്ചൈസിയുമായി സംസാരിച്ച ശേഷം ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് കമ്മിന്സ് പറഞ്ഞു.
ഐപിഎല് 2026 സീസണില് പ്ലേ ഓഫ് വരെ എത്തിയാണ് സണ്റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് പുറത്തായത്. 2027ല് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിനും ഏകദിന ലോകകപ്പിനുമാകും തന്റെ മുന്ഗണനയെന്ന് താരം വ്യക്തമാക്കി. മത്സരങ്ങളുടെ ആധിക്യമുള്ളതിനാല് കായികക്ഷമത നിലനിര്ത്താനും പരിക്ക് ഒഴിവാക്കാനുമാണ് കമ്മിന്സിന്റെ തീരുമാനം.
അടുത്തവര്ഷം ജനുവരി-ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളില് ഇന്ത്യക്കെതിരെ 4 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങള് ഓസീസ് ഇന്ത്യയില് കളിക്കും. മാര്ച്ചില് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ആഷസ് പര്യടനവും ഒക്ടോബറിലും നവംബറിലുമായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില് വെച്ച് നടക്കുന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പും ഓസീസിന് മുന്നിലുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കമ്മിന്സിന്റെ തീരുമാനം. ടൂര്ണമെന്റിനോട് അടുത്ത് മാത്രമാകും ഇതില് തീരുമാനമെടുക്കുകയെന്നും നിലവില് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിനാണ് പ്രാധാന്യം നല്കുന്നതെന്നും കമ്മിന്സ് വ്യക്തമാക്കി.
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ഒരു സമയത്ത് മൈതാനത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലേക്കും ഷോട്ടുകള് പായിച്ച് 360 ഡിഗ്രി ക്രിക്കറ്ററെന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സൂര്യ കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷത്തിന് മുകളിലായി റണ്സെടുക്കാന് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ടി20 ലോകകപ്പ് നേടിയ ടീമിന്റെ നായകനാണെങ്കിലും ബാറ്ററെന്ന നിലയില് കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി സൂര്യയുടെ പ്രകടനം ശരാശരിയില് താഴെയാണ്.
Australia vs Pakistan: പകരംവീട്ടി ഓസ്ട്രേലിയ; പാക്കിസ്ഥാനു തോൽവി
Australia vs Pakistan: പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കു ജയം. ലാഹോറിലെ ഗദ്ദാഫി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 41 റൺസിനാണ് ഓസീസ് ആതിഥേയതെ തോൽപ്പിച്ചത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഓസ്ട്രേലിയ നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ ഒൻപത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 231 റൺസ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ 190 നു ഓൾഔട്ട് ആയി.