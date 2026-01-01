Autsralia T20 Worldcup Squad: കമ്മിൻസും ഹേസൽവുഡും കളിക്കും, ടി20 ലോകകപ്പ് 2026നുള്ള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വ്യാഴം, 1 ജനുവരി 2026 (09:33 IST)
2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ ശ്രീലങ്കയിലും ഇന്ത്യയിലുമായി നടക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പിനായുള്ള 15 അംഗ പ്രാഥമിക സ്ക്വാഡിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയ. പരിക്ക് സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും പാറ്റ് കമ്മിൻസ്, ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് എന്നിവരെ ഓസീസ് ടീമിലുൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മിച്ചൽ മാർഷാണ് ടി20 ടീമിൻ്റെ നായകൻ.ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണക്കിലെടുത്ത് സ്പിൻ നിരയെ ഓസീസ് ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പാറ്റ് കമ്മിൻസ്, ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് എന്നിങ്ങനെ പരിചയസമ്പന്നമായ പേസർമാരുടെ നിരയും ടീമിലുണ്ട്.
പാറ്റ് കമ്മിൻസ്, ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് എന്നിവർ ഇതുവരെയും പരിക്കിൽ നിന്നും മുഴുവനായി മോചിതരായിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഓസീസിനെ അലട്ടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം. വലിയ ടൂർണമെൻ്റുകളിൽ ഇരുവർക്കുമുള്ള പരിചയസമ്പത്ത് കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് ഇരുവരെയും ടീമിലെടുത്തത്. സ്പിന്നർമാരായി ആഡം സാമ്പ, മാത്യു ക്യുനമാൻ എന്നിവരാണ് ടീമിലുള്ളത്. ട്രാവിസ് ഹെഡ്, മാക്സ്വെൽ, സ്റ്റോയിനിസ് തുടങ്ങിയ പരിചയസമ്പന്നർ ബാറ്റിങ്ങ് നിരയിലുണ്ട്. ഇവർക്കൊപ്പം കൂപ്പർ കൊണലി, സേവ്യർ ബാർട്ട്ലെറ്റ് തുടങ്ങിയ യുവതാരങ്ങളും ഓസീസ് നിരയിലുണ്ട്. ജോഷ് ഇംഗ്ലീഷാണ് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ.
ഓസ്ട്രേലിയയുടെ 15 അംഗ ലോകകപ്പ് ടീം
1. മിച്ചൽ മാർഷ് (ക്യാപ്റ്റൻ)
2. പാറ്റ് കമ്മിൻസ്
3. ജോഷ് ഹേസിൽവുഡ്
4. ട്രാവിസ് ഹെഡ്
5. ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ
6. മാർക്കസ് സ്റ്റോയിനിസ്
7. കാമറൺ ഗ്രീൻ
8. ടിം ഡേവിഡ്
9. ആഡം സാംപ
10. മാത്യു ക്യൂനമാൻ
11. നാഥൻ എലിസ്
12. ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ)
13. മാത്യു ഷോർട്ട്
14. സേവിയർ ബാർട്ട്ലെറ്റ്
15. കൂപ്പർ കോണലി