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  4. Pakistan Was Ruined That Day: Ex-Cricketer Blames Babar Azam-Shaheen Afridi Rift for Team’s Downfall
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 1 September 2026 (15:46 IST)

അന്ന് തകർന്നുപോയതാണ് പാകിസ്താൻ ക്രിക്കറ്റ്: ബാബർ-ഷഹീൻ ഭിന്നതയാണ് തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് മുൻ താരം

ഗെയിം പ്ലാന്‍ എന്ന സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ചോയിലാണ് പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റിലെ ആഭ്യന്തര തര്‍ക്കത്തെ പറ്റി ബാസിത് അലി മനസ്സ് തുറന്നത്.

Babar Azam
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (15:29 IST)
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പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റിന്റെ തകര്‍ച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത് പാക് ടീമിനുള്ളില്‍ ബാബര്‍ അസമും പേസര്‍ ഷഹീന്‍ അഫ്രീദിക്കും ഇടയിലുണ്ടായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഭിന്നതയുമെന്ന് മുന്‍ പാക് താരമായ ബാസിത് അലി. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റില്‍ 194 റണ്‍സിന്റെ കനത്ത തോല്‍വി ഏറ്റുവാങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ബാസിത് അലിയുടെ തുറന്നുപറച്ചില്‍.
 
ഗെയിം പ്ലാന്‍ എന്ന സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ചോയിലാണ് പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റിലെ ആഭ്യന്തര തര്‍ക്കത്തെ പറ്റി ബാസിത് അലി മനസ്സ് തുറന്നത്. ബാബര്‍ ശക്തനായ ഒരു ക്യാപ്റ്റനല്ല, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മാത്രമല്ല ഞാന്‍ ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്. ഒട്ടേറെ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങള്‍ ബാബര്‍ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഈ തകര്‍ച്ചയ്ക്ക് തന്നെ കാരണം ഷഹീനും ബാബറും തമ്മിലുണ്ടായ ഭിന്നതയാണ്. നായകസ്ഥാനത്തിനായുള്ള ആ തര്‍ക്കമാണ് പാക് ക്രിക്കറ്റിന്റെ തകര്‍ച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. ബാസിത് അലി പറഞ്ഞു.
 
പാകിസ്ഥാന്‍ ടീമിലെ ക്യാപ്റ്റന്‍സി തര്‍ക്കങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ബാബറിനെ മാറ്റി ഷഹീന്‍ അഫ്രീദിയെ പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ നായകനെന്ന നിലയില്‍ താരത്തിന് തിളങ്ങാനായില്ല. ഇതിന് ശേഷം മുഹമ്മദ് റിസ്വാന്‍, ഷാന്‍ മസൂദ് എന്നിവരെയും പാകിസ്ഥാന്‍ നായകന്മാരായി പരീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഒന്നും വിജയം കണ്ടില്ല. ടീമിലെ ഈ കസേരകളി ടീമിന്റെ പ്രകടനത്തെ ഒന്നടങ്കം ബാധിച്ചെന്നാണ് പാക് ടീമിനെതിരായ പ്രധാന വിമര്‍ശനം.
 
ബാബര്‍ അസമും ഷഹീന്‍ അഫ്രീദിയും തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കങ്ങള്‍ ടീമിനെ 2 ചേരിയാക്കിയെന്നും ടീമിലെ താരങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും വ്യക്തിഗത പ്രകടനങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതുമാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ തകര്‍ച്ചയ്ക്ക് കാരണമായത്.
ഗ്രൗണ്ടില്‍ കളിക്കുമ്പോള്‍ പരസ്പരം പിന്തുണയ്ക്കാനോ ആശയവിനിമയം നടത്താനോ  താരങ്ങള്‍ തയ്യാറാകാത്തത് പാകിസ്ഥാന്റെ മത്സരങ്ങളില്‍ പ്രകടമാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പരാജയത്തോടെ ഇത്തവണ ടീം അടിമുടി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് പാകിസ്ഥാന്‍. ഹെഡ് കോച്ച്, ബൗളിങ്ങ് കോച്ച് എന്നിവരെ നീക്കിയ പാകിസ്ഥാന്‍ 7 താരങ്ങളെയും ടീമില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി പകരക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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