ഇന്ത്യയോട് തോറ്റതോടെ എല്ലാം പാളി, അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ പാകിസ്ഥാന് ജയിച്ചെ തീരു

നമീബിയക്കെതിരായ അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തില്‍ വിജയിച്ചില്ലെങ്കില്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ നിന്നും പുറത്താകും.

രേണുക വേണു| Last Modified തിങ്കള്‍, 16 ഫെബ്രുവരി 2026 (14:02 IST)
കൊളംബോ: ചിരവൈരികളായ ഇന്ത്യയോടേറ്റ നാണംകെട്ട തോല്‍വിക്ക് പിന്നാലെ 2026 ടി20 ലോകകപ്പില്‍ പാകിസ്ഥാന്റെ നില പരുങ്ങലില്‍. ആര്‍. പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന പോരാട്ടത്തില്‍ 61 റണ്‍സിനാണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനെ തകര്‍ത്തുവിട്ടത്. ഇതോടെ പാകിസ്ഥാന്റെ നെറ്റ് റണ്‍റേറ്റ് 0.932ല്‍ നിന്നും -0.403ലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി. നിലവില്‍ ഗ്രൂപ്പ് എയില്‍ പോയിന്റ് പട്ടികയില്‍ മൂന്നാമതാണ് പാകിസ്ഥാന്‍. നമീബിയക്കെതിരായ അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തില്‍ വിജയിച്ചില്ലെങ്കില്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ നിന്നും പുറത്താകും.

കൊളംബോയില്‍ നടന്ന ഇന്ത്യ - പാക് മത്സരത്തില്‍ ഇഷാന്‍ കിഷന്റെ തകര്‍പ്പന്‍ പ്രകടനത്തിന്റെ (77 റണ്‍സ്) കരുത്തില്‍ ഇന്ത്യ ഉയര്‍ത്തിയ 176 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്‍ന്ന പാകിസ്ഥാന്‍ ബാറ്റിംഗ് നിര ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ തകരുകയായിരുന്നു. ഉസ്മാന്‍ ഖാന്‍ (44) ഒഴികെ മറ്റാര്‍ക്കും ഇന്ത്യന്‍ ബൗളര്‍മാരെ ചെറുക്കാനായില്ല. കേവലം 114 റണ്‍സിന് പാകിസ്ഥാന്‍ ഓള്‍ഔട്ടായി. റണ്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ടി20 ചരിത്രത്തില്‍ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനെതിരെ നേടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിജയം കൂടിയാണിത്.

സ്പിന്നര്‍മാരെ അമിതമായി ആശ്രയിച്ച
പാക് തന്ത്രം പാളിയെന്ന് മത്സരശേഷം പാക് ക്യാപ്റ്റന്‍ സല്‍മാന്‍ അലി ആഘ സമ്മതിച്ചു.പേസര്‍ ഷഹീന്‍ ഷാ അഫ്രീദിക്ക് വെറും രണ്ട് ഓവര്‍ മാത്രമാണ് മത്സരത്തില്‍ ലഭിച്ചത്. മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയപ്പോള്‍ പവര്‍ പ്ലേയില്‍ തന്നെ മുന്‍നിര വിക്കറ്റുകള്‍ നഷ്ടമായത് പാകിസ്ഥാന്റെ തിരിച്ചുവരവ് അസാധ്യമാക്കിയെന്നും സല്‍മാന്‍ അലി ആഘ പറഞ്ഞു. ഗ്രൂപ്പിലെ അവസാന മത്സരത്തില്‍ നമീബിയയോട് പരാജയപ്പെട്ടാല്‍ ഇന്ത്യയും യുഎസ്എയുമാകും സൂപ്പര്‍ എട്ടിലേക്ക് മുന്നേറുക. 2024ലെ ലോകകപ്പില്‍ പാകിസ്ഥാനെ പിന്നിലാക്കി യുഎസ്എ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില്‍ നിന്നും മുന്നേറിയിരുന്നു.



