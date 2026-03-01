ലങ്കയ്ക്കെതിരെ വേണ്ടിയിരുന്നത് 65 റൺസ് വിജയം, സാഹചര്യങ്ങൾ ഒത്തുവന്നിട്ടും പാകിസ്ഥാൻ ജയിച്ചത് 5 റൺസിന്, ന്യൂസിലൻഡ് സെമിയിൽ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 1 മാര്ച്ച് 2026 (08:15 IST)
ടി20 ലോകകപ്പില് നിന്നും പാകിസ്ഥാന് പുറത്ത്. സെമിഫൈനല് യോഗ്യത നേടാന് ശ്രീലങ്കക്കെതിരെ 65 റണ്സിന്റെ വിജയമാണ് പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടിയിരുന്നത്. പാക് ഓപ്പണര്മാര് ആദ്യ പന്ത് മുതല് കടന്നാക്രമിച്ചതോടെ 213 റണ്സെന്ന മികച്ച സ്കോര് സ്വന്തമാക്കാന് പാകിസ്ഥാനായിരുന്നു. പവര്പ്ലേയില് 2 ശ്രീലങ്കന് വിക്കറ്റുകള് വീഴ്ത്തി മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ചെങ്കിലും ഇതൊന്നും തന്നെ മുതലെടുക്കാന് പാകിസ്ഥാനായില്ല. 5 റണ്സിന് വിജയിച്ചെങ്കിലും നെറ്റ് റണ്റേറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തില് ന്യൂസിലന്ഡാണ് ഇതോടെ സെമിഫൈനല് യോഗ്യത നേടിയത്.
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാനിറങ്ങിയ പാകിസ്ഥാനായി 176 റണ്സിന്റെ വമ്പന് കൂട്ടുക്കെട്ടാണ് ഓപ്പണര്മാരായ സഹിബ്സാദ ഫര്ഹാനും ഫഖര് സമാനും ചേര്ന്ന് നല്കിയത്. 15 ഓവറില് പാക് സ്കോര് 160 കടന്നതോടെ 230+ പാകിസ്ഥാന് കണ്ടെത്തുമെന്ന സൂചനയാണ് ലഭിച്ചത്. എന്നാല് 42 പന്തില് 84 റണ്സെടുത്ത ഫഖര് സമാനും 59 പന്തില് 100 റണ്സെടുത്ത ഫര്ഹാനും മടങ്ങിയതോടെ പാക് ബാറ്റിംഗ് നിര പത്തി മടക്കി. 20 ഓവറില് 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 212 റണ്സാണ് പാകിസ്ഥാന് സ്വന്തമാക്കിയത്.
മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ശ്രീലങ്കയുടെ തുടക്കം തകര്ച്ചയോടെയായിരുന്നു. 33-2 എന്ന നിലയില് നിന്ന ശ്രീലങ്കയെ ചരിത് അസലങ്കയും പവന് രത്നനായകെയും ചേര്ന്ന മൂന്നാം വിക്കറ്റ് കൂട്ടുക്കെട്ടാണ് തകര്ച്ചയില് നിന്ന് കരകയറ്റിയത്. എന്നാല് ഒന്പതാം ഓവറില് അസലങ്കയെ പുറത്താക്കി പാകിസ്ഥാന് തിരിച്ചുവന്നു. കാമിന്സു മെന്ഡിസ്(3), ജാനിത് ലിയനഗെ(5) എന്നിവര് കൂടാരം കയറിയതോടെ 105- 3 എന്ന നിലയിലായി ശ്രീലങ്ക. അപ്പോഴും 65 റണ്സ് വ്യത്യാസത്തില് വിജയിച്ചാല് പാകിസ്ഥാന് മുന്നില് സെമിസാധ്യതകളുണ്ടായിരുന്നു.
എന്നാല് ദസുന് ഷനക- രക്നായകെ എന്നിവര് ചേര്ന്ന് മത്സരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തതോടെ പതിനാറാം ഓവറില് ശ്രീലങ്ക 147 റണ്സ് കടന്നു. ഇതോടെ ന്യൂസിലന്ഡ് സെമിയിലെത്തി. രക്നായകെ 58 റണ്സില് പുറത്തായെങ്കിലും മറുവശത്ത് ഷനക ബാറ്റിംഗ് വെടിക്കെട്ട് തന്നെ നടത്തി, ഷഹീന് അഫ്രീദി എറിഞ്ഞ അവസാന ഓവറില് 28 റണ്സായിരുന്നു വിജയിക്കാന് ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത്. ആദ്യ 2 പന്തില് ഫോര്, പിന്നീടുള്ള മൂന്ന് പന്തുകളും ഷനക സിക്സറടിച്ചു. 2 പന്തില് 6 റണ്സ് വേണമെന്ന ഘട്ടത്തില് അവസാന 2 പന്തിലും റണ്സെടുക്കാന് ഷനകയ്ക്കായില്ല. ഇതോടെ പാകിസ്ഥാന് 5 റണ്സ് വിജയവുമായി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.31 പന്തില് 76 റണ്സാണ് ഷനക അടിച്ചെടുത്തത്. 8 സിക്സും 2 ബൗണ്ടറിയും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഷനകയുടെ പ്രകടനം.