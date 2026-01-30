വെള്ളി, 30 ജനുവരി 2026
ലോകകപ്പ് ബഹിഷ്കരിക്കാനുള്ള ധൈര്യമൊന്നും പാകിസ്ഥാനില്ല : അജിങ്ക്യ രഹാനെ

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വെള്ളി, 30 ജനുവരി 2026 (15:27 IST)
2026ലെ ടി20 ലോകകപ്പ് ബഹിഷ്‌കരിക്കുമെന്ന പാകിസ്ഥാന്‍ ഭീഷണി വെറും നാടകം മാത്രമെന്ന് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരമായ അജിങ്ക്യ രഹാനെ. ബംഗ്ലാദേശിനെ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കിയതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ലോകകപ്പ് ബഹിഷ്‌കരിക്കുമെന്ന സൂചനകള്‍ പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് അധ്യക്ഷന്‍ മൊഹ്‌സിന്‍ നഖ്വി നല്‍കിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് രഹാനെയുടെ പരിഹാസം. ലോകകപ്പ് പോലുള്ള വലിയ ടൂര്‍ണമെന്റ് ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള ധൈര്യം പാകിസ്ഥാനില്ലെന്ന് രഹാനെ ക്രിക്ബസിനോട് പറഞ്ഞു.

ബഹിഷ്‌കരണ വാര്‍ത്തകള്‍ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോഴും ശ്രീലങ്കയില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ മത്സരങ്ങള്‍ക്കായി പാകിസ്ഥാന്‍ ടീം ഇതിനോടകം തന്നെ ടിക്കറ്റുകള്‍ ബുക്ക് ചെയ്തതായാണ് വിവരം. ഫെബ്രുവരി 15ന് കൊളംബോയില്‍ ഇന്ത്യക്കെതിരെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന മത്സരത്തില്‍ നിന്നും പാകിസ്ഥാന്‍ പിന്മാറുമെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പിന്മാറിയാല്‍ ഐസിസി കനത്ത പിഴയും വിലക്കും ഏര്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന ഭയം പിസിബിക്കുണ്ട്. ഫെബ്രുവരി 2നകം വിഷയത്തില്‍ അന്തിമ തീരുമാനം അറിയിക്കാമെന്നാണ് പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.


