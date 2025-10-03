Women's ODI Worldcup: വനിതാ ലോകകപ്പിലും അപമാനം, ബംഗ്ലാദേശിന് മുന്നിൽ നാണം കെട്ട തോൽവി വഴങ്ങി പാകിസ്ഥാൻ

അഭിറാം മനോഹർ|
വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പില് ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ ദയനീയ തോല്വി ഏറ്റുവാങ്ങി പാകിസ്ഥാന് വനിതകള്. കൊളംബോയില് നടന്ന മത്സരത്തില് പാകിസ്ഥാന് ഉയര്ത്തിയ 130 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം 3 വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാണ് ബംഗ്ലാദേശ് മറികടന്നത്. പുറത്താകാതെ 54 റണ്സെടുത്ത റുബ്യാ ഹൈദറാണ് ബംഗ്ലാദേശിന് വിജയം നല്കിയത്. ക്യാപ്റ്റന് നിഗാര് സുല്ത്താന, ശോഭന മൊസ്താരി എന്നിവരും മികച്ച പിന്തുണ നല്കി.
കൊളംബോ പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയത്തില് നടന്ന മത്സരത്തില് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത പാകിസ്ഥാന് 38.3 ഓവറില് 129 റണ്സിന് ഓളൗട്ട് ആവുകയായിരുന്നു. 3 വിക്കറ്റ് നേടിയ ഷൊര്ണ അക്തര്, 2 വിക്കറ്റ് വീതം സ്വന്തമാക്കിയ മറൂഫ അക്തര്, നഹിദ അക്തര് എന്നിവരാണ് പാകിസ്ഥാനെ തകര്ത്തത്. ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങി സ്കോര്ബോര്ഡില് 2 റണ്സ് ചേര്ക്കുന്നതിനിടെ തന്നെ പാകിസ്ഥാന് 2 വിക്കറ്റുകള് നഷ്ടമായിരുന്നു.
പിന്നീട് മുനീബ അലി- റമീം ഷമീം എന്നിവര് ചേര്ന്ന് 42 റണ്സ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തെങ്കിലും അടുത്തടുത്ത പന്തുകളില് മുനീബയും(17), റമീമും(23) പുറത്തായി. ഇതോടെ നാലിന് 47 എന്ന നിലയിലായി പാകിസ്ഥാന്. തുടര്ന്നെത്തിയവരില് 22 റണ്സുമായി സന മാത്രമാണ് അല്പമെങ്കിലും പിടിച്ചുനിന്നത്.