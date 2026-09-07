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  4. 'Pakistan Cricket is on a Ventilator': Shoaib Akhtar’s Brutal Verdict After Recent Losses
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 7 September 2026 (17:21 IST)

പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് വെന്റിലേറ്ററിലാണ്!; മാനേജ്‌മെന്റിനെയും ടീമിനെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ഷൊയ്ബ് അക്തർ

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (16:07 IST)
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പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ തകര്‍ച്ചയിലും ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിന്റെ വീഴ്ചകളിലും കടുത്ത ഭാഷയില്‍ പ്രതികരിച്ച് മുന്‍ പാക് പേസര്‍ ഷോയ്ബ് അക്തര്‍. നിലവിലെ പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡില്‍ തനിക്ക് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലെന്നും പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ഇന്ന് വെന്റിലേറ്ററിലാണെന്നും അക്തര്‍ തുറന്നടിച്ചു.
 
പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിലെ അനാവശ്യമായ ഇടപെടലുകളും കഴിവില്ലാത്ത മാനേജ്മെന്റുമാണ് ദേശീയ ടീമിന്റെ തകര്‍ച്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് അക്തര്‍ പറയുന്നു. പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിന് ദീര്‍ഘവീക്ഷണമില്ലാതിരുന്നതാണ് നിലവിലെ സ്ഥിതിക്ക് കാരണമായതെന്ന്  അക്തര്‍ പറയുന്നു. നിലവിലെ കളിക്കാര്‍ ഫിറ്റ്‌നസ് ഇല്ലാത്തവര്‍ നിറഞ്ഞതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ടീമില്‍ നിന്നും ആരാധകരും ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. ക്രിക്കറ്റിനെ പറ്റി ധാരണയില്ലാത്തവരാണ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിലെ പ്രധാനസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് സാഹചര്യം വഷളാക്കുന്നത്. അക്തര്‍ വ്യക്തമാക്കി.
 
പാകിസ്ഥാന്‍ ടീം വലിയ മാറ്റങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. അപ്പോഴും ഷഹീന്‍ ഷാ അഫ്രീദി, നസീം ഷാ, ഹാരിസ് റൗഫ് എന്നിവര്‍ക്ക് അവസരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും അക്തര്‍ പറഞ്ഞു.ALSO READ: സഞ്ജുവും ശ്രീശാന്തും പിണക്കത്തിലോ? പൊതുവേദിയിൽ കൈ കൊടുക്കാതെ താരങ്ങൾ (വീഡിയോ)
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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