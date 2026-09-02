അയ്യേ നാണക്കേട്, പേസിനെ പേടിച്ച് പരിക്ക് അഭിനയിച്ചോ? ലോർഡ്സ് ടെസ്റ്റിലെ ഇമാമിൻ്റെ പരുക്കിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് സെലക്ടർ
പാകിസ്ഥാന് 194 റണ്സിന് തോറ്റ ടെസ്റ്റില് കാഫ് ഭാഗത്തെ പരിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇമാം ഓപ്പണിങ് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങാന് തയ്യാറായിരുന്നില്ല.
ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ലോര്ഡ്സ് ടെസ്റ്റില് പരിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റിങ്ങില് ഇമാം ഉള് ഹഖ് ഇറങ്ങാതിരുന്ന സംഭവത്തില് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പാകിസ്ഥാന് സെലക്ഷന് കമ്മിറ്റിയിലെ സെലക്ടര്. പാകിസ്ഥാന് 194 റണ്സിന് തോറ്റ ടെസ്റ്റില് കാഫ് ഭാഗത്തെ പരിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇമാം ഓപ്പണിങ് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങാന് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഈ പരിക്ക് വ്യാജമാണോ എന്ന സംശയമാണ് സെലക്ഷന് കമ്മിറ്റിയില് അംഗമായ ആഖ്വിബ് ജാവേദ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തില് പിസിബി അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ജാവേദ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നേരത്തെ ലോര്ഡ്സ് ടെസ്റ്റിലെ പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ 7 പാക് താരങ്ങളെ പിസിബി പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് തിരിച്ചുവിളിക്കുകയും മുഖ്യ പരിശീലകനായ സര്ഫറാസ് അഹ്മദിനെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ജിയോ ടിവിക്ക് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ജാവേദ് ഇമാമിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത്. രണ്ട് ഇന്നിങ്ങ്സിലും നിങ്ങള്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് മസില് ഇഞ്ചുറി വരുന്നതെന്ന ചോദ്യമാണ് ആഖ്വിബ് ജാവേദ് ഉയര്ത്തിയത്. കളിക്കാര്ക്ക് പരിക്ക് സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മള് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ആ പരിക്കിലും ടീമിനായി തിരിച്ചെത്തുന്നവരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ഇമാമിന്റേത് സാരമായ പരിക്കാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. രാജ്യത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഘട്ടത്തില് ചെറിയ അസ്വസ്ഥതയുടെ പേരില് മാറിനില്ക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അക്വിബ് ജാവേദ് പറയുന്നു.
Pakistan cricket never fails to entertain! From biting the cricket ball to painting fake injuries on toes with a marker, they’ve truly seen it all. What a drama! https://t.co/BvfPfK5CHR— Ajmal Zadran (@Ajmalzadran18) August 31, 2026
അതേസമയം ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പരയ്ക്കിടെയുണ്ടായ സംഭവങ്ങള് പാകിസ്താന് ക്രിക്കറ്റിന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ പൂര്ണ്ണമായും തകര്ത്തിരിക്കുകയാണ്. പരമ്പരയ്ക്കിടെ 7 താരങ്ങളെ തിരിച്ചുവിളിച്ച പാകിസ്ഥാന് കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫുകളെയും പുറത്താക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇമാം പേസ് ബൗളിങ്ങിനെ ഭയന്ന് പലപ്പോഴും പരിക്ക് അഭിനയിക്കാറുണ്ടെന്ന മുന് പാക് ഫിസിയോയുടെ വാക്കുകള് വൈറലായത്. ഇതോടെയാണ് ഇമാമിന്റെ പരിക്കിനെ ചൊല്ലിയുള്ള ചര്ച്ചകളും സജീവമായത്. ഇമാമിനെയും റിസ്വാനെയും ടീമിലെടുത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് പിസിബി സെലക്ഷന് കമ്മിറ്റിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ മുന് പാക് താരവും സെലക്ടറുമായ മിസ്ബാഹ് ഉള് ഹഖ് സെലക്ഷന് കമ്മിറ്റിയില് നിന്നും രാജിവെയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.