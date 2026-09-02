  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. Pakistan Cricket in Turmoil: Selector Demands Inquiry Into Imam-ul-Haq’s Injury After Opener Didn't Bat at Lord's
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 2 September 2026 (15:23 IST)

അയ്യേ നാണക്കേട്, പേസിനെ പേടിച്ച് പരിക്ക് അഭിനയിച്ചോ? ലോർഡ്സ് ടെസ്റ്റിലെ ഇമാമിൻ്റെ പരുക്കിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് സെലക്ടർ

പാകിസ്ഥാന്‍ 194 റണ്‍സിന് തോറ്റ ടെസ്റ്റില്‍ കാഫ് ഭാഗത്തെ പരിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇമാം ഓപ്പണിങ് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങാന്‍ തയ്യാറായിരുന്നില്ല.

Imam Ul Haq, Fake injuries, Pace bowling, Pakistan Cricket
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (15:04 IST)
google-news
ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ലോര്‍ഡ്‌സ് ടെസ്റ്റില്‍ പരിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റിങ്ങില്‍ ഇമാം ഉള്‍ ഹഖ് ഇറങ്ങാതിരുന്ന സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പാകിസ്ഥാന്‍ സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റിയിലെ സെലക്ടര്‍. പാകിസ്ഥാന്‍ 194 റണ്‍സിന് തോറ്റ ടെസ്റ്റില്‍ കാഫ് ഭാഗത്തെ പരിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇമാം ഓപ്പണിങ് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങാന്‍ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഈ പരിക്ക് വ്യാജമാണോ എന്ന സംശയമാണ് സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റിയില്‍ അംഗമായ ആഖ്വിബ് ജാവേദ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ പിസിബി അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ജാവേദ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
 
നേരത്തെ ലോര്‍ഡ്‌സ് ടെസ്റ്റിലെ പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ 7 പാക് താരങ്ങളെ പിസിബി പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് തിരിച്ചുവിളിക്കുകയും മുഖ്യ പരിശീലകനായ സര്‍ഫറാസ് അഹ്‌മദിനെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ജിയോ ടിവിക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ജാവേദ് ഇമാമിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത്. രണ്ട് ഇന്നിങ്ങ്‌സിലും നിങ്ങള്‍ക്ക് എങ്ങനെയാണ് മസില്‍ ഇഞ്ചുറി വരുന്നതെന്ന ചോദ്യമാണ് ആഖ്വിബ് ജാവേദ് ഉയര്‍ത്തിയത്. കളിക്കാര്‍ക്ക് പരിക്ക് സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മള്‍ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ആ പരിക്കിലും ടീമിനായി തിരിച്ചെത്തുന്നവരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇമാമിന്റേത് സാരമായ പരിക്കാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. രാജ്യത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഘട്ടത്തില്‍ ചെറിയ അസ്വസ്ഥതയുടെ പേരില്‍ മാറിനില്‍ക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അക്വിബ് ജാവേദ് പറയുന്നു.
 
അതേസമയം ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പരയ്ക്കിടെയുണ്ടായ സംഭവങ്ങള്‍ പാകിസ്താന്‍ ക്രിക്കറ്റിന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ പൂര്‍ണ്ണമായും തകര്‍ത്തിരിക്കുകയാണ്. പരമ്പരയ്ക്കിടെ 7 താരങ്ങളെ തിരിച്ചുവിളിച്ച പാകിസ്ഥാന്‍ കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫുകളെയും പുറത്താക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇമാം പേസ് ബൗളിങ്ങിനെ ഭയന്ന് പലപ്പോഴും പരിക്ക് അഭിനയിക്കാറുണ്ടെന്ന മുന്‍ പാക് ഫിസിയോയുടെ വാക്കുകള്‍ വൈറലായത്. ഇതോടെയാണ് ഇമാമിന്റെ പരിക്കിനെ ചൊല്ലിയുള്ള ചര്‍ച്ചകളും സജീവമായത്. ഇമാമിനെയും റിസ്വാനെയും ടീമിലെടുത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് പിസിബി സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ മുന്‍ പാക് താരവും സെലക്ടറുമായ മിസ്ബാഹ് ഉള്‍ ഹഖ് സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റിയില്‍ നിന്നും രാജിവെയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റിസ്വാനെയും ഇമാമിനെയും ടീമിലെടുത്തത്?, ചോദ്യം ഉയര്‍ത്തി പിസിബി, സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റിയില്‍ നിന്നും മിസ്ബാഹ് രാജിവെച്ചു

ഹാർദ്ദിക് തുടരും, പക്ഷേ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം തെറിക്കും, പുതിയ നായകൻ ആരാകണമെന്ന് രോഹിത് തീരുമാനിക്കും

ഹാർദ്ദിക് തുടരും, പക്ഷേ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം തെറിക്കും, പുതിയ നായകൻ ആരാകണമെന്ന് രോഹിത് തീരുമാനിക്കുംപുതിയ നായകനാരാകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ചര്‍ച്ചകളില്‍ രോഹിത് ശര്‍മ സജീവ സാന്നിധ്യമാകും.

തോറ്റ് തോറ്റ് മടുത്തു, ഹെഡ് കോച്ചിനെയും 7 താരങ്ങളെയും പുറത്താക്കി,അടിമുടി മാറ്റവുമായി പാകിസ്ഥാൻ,

തോറ്റ് തോറ്റ് മടുത്തു, ഹെഡ് കോച്ചിനെയും 7 താരങ്ങളെയും പുറത്താക്കി,അടിമുടി മാറ്റവുമായി പാകിസ്ഥാൻ,ഹെഡ് കോച്ച് സര്‍ഫറാസ് അഹ്‌മദ്, ബൗളിങ് കോച്ച് ഉമര്‍ ഗുല്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് പകരം മൈക്ക് ഹെസ്സന്‍, ആഷ്‌ലി നോഫ്‌കെ എന്നിവരെ പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് നിയമിച്ചു.

നിനക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും കളിക്കാമായിരുന്നു, അർജൻ്റീനയെ മാത്രം തിരെഞ്ഞെടുത്തതിന് നന്ദി, വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി ഡി മരിയ

നിനക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും കളിക്കാമായിരുന്നു, അർജൻ്റീനയെ മാത്രം തിരെഞ്ഞെടുത്തതിന് നന്ദി, വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി ഡി മരിയലിയോ അര്‍ജന്റീനയ്ക്കായി ഫുട്‌ബോള്‍ കളിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതിലൂടെ ഞങ്ങള്‍ എക്കാലവും നിന്നോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കും.

നീ ബൗളിങ്ങും ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്ത്, ഏകദിനത്തിൽ ശ്രേയസിന് പകരം തിലകിനെ കൊണ്ടുവരാൻ നീക്കം, നിർദേശം നൽകി ടീം മാനേജ്മെൻ്റ്

നീ ബൗളിങ്ങും ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്ത്, ഏകദിനത്തിൽ ശ്രേയസിന് പകരം തിലകിനെ കൊണ്ടുവരാൻ നീക്കം, നിർദേശം നൽകി ടീം മാനേജ്മെൻ്റ്അതേസമയം ടീം മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ ഫവേറേറ്റിസമാണ് കാണാനാവുന്നതെന്നാണ് വാര്‍ത്തയോട് ആരാധകരുടെ പ്രതികരണം.

ശ്രീലങ്കയെ വിരട്ടാനുള്ള കരുത്ത് ഇന്ത്യൻ പേസ് നിരയ്ക്കുണ്ട്, മറുപടിയുമായി മോണെ മോർക്കൽ

ശ്രീലങ്കയെ വിരട്ടാനുള്ള കരുത്ത് ഇന്ത്യൻ പേസ് നിരയ്ക്കുണ്ട്, മറുപടിയുമായി മോണെ മോർക്കൽഈ സാഹചര്യത്തെ ആവേശത്തോടെയാണ് ഞാന്‍ കാണുന്നത്. താരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ ബൗളിങ് മെച്ചപ്പെടുതിയിട്ടുണ്ട്.

അയ്യേ നാണക്കേട്, പേസിനെ പേടിച്ച് പരിക്ക് അഭിനയിച്ചോ? ലോർഡ്സ് ടെസ്റ്റിലെ ഇമാമിൻ്റെ പരുക്കിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് സെലക്ടർ

അയ്യേ നാണക്കേട്, പേസിനെ പേടിച്ച് പരിക്ക് അഭിനയിച്ചോ? ലോർഡ്സ് ടെസ്റ്റിലെ ഇമാമിൻ്റെ പരുക്കിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് സെലക്ടർഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ലോര്‍ഡ്‌സ് ടെസ്റ്റില്‍ പരിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റിങ്ങില്‍ ഇമാം ഉള്‍ ഹഖ് ഇറങ്ങാതിരുന്ന സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പാകിസ്ഥാന്‍ സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റിയിലെ സെലക്ടര്‍.

എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റിസ്വാനെയും ഇമാമിനെയും ടീമിലെടുത്തത്?, ചോദ്യം ഉയര്‍ത്തി പിസിബി, സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റിയില്‍ നിന്നും മിസ്ബാഹ് രാജിവെച്ചു

എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റിസ്വാനെയും ഇമാമിനെയും ടീമിലെടുത്തത്?, ചോദ്യം ഉയര്‍ത്തി പിസിബി, സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റിയില്‍ നിന്നും മിസ്ബാഹ് രാജിവെച്ചുമുഹമ്മദ് റിസ്വാനെയും ഇമാം ഉള്‍ ഹഖിനെയും ടെസ്റ്റ് ടീമിലേക്ക് പരിഗണിച്ചതില്‍ പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് വിശദീകരണം തേടിയതിന് പിന്നാലെയാണ് മിസ്ബായുടെ രാജി.

ഹാർദ്ദിക് തുടരും, പക്ഷേ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം തെറിക്കും, പുതിയ നായകൻ ആരാകണമെന്ന് രോഹിത് തീരുമാനിക്കും

ഹാർദ്ദിക് തുടരും, പക്ഷേ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം തെറിക്കും, പുതിയ നായകൻ ആരാകണമെന്ന് രോഹിത് തീരുമാനിക്കുംമാസങ്ങളായി തുടരുന്ന ട്രേഡ് അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സില്‍ തന്നെ തുടര്‍ന്നേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. നിലവില്‍ ഹാര്‍ദ്ദിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡുകളൊന്നും അവസാനഘട്ടത്തിലെത്തിയിട്ടില്ല.

അന്ന് തകർന്നുപോയതാണ് പാകിസ്താൻ ക്രിക്കറ്റ്: ബാബർ-ഷഹീൻ ഭിന്നതയാണ് തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് മുൻ താരം

അന്ന് തകർന്നുപോയതാണ് പാകിസ്താൻ ക്രിക്കറ്റ്: ബാബർ-ഷഹീൻ ഭിന്നതയാണ് തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് മുൻ താരംപാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റിന്റെ തകര്‍ച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത് പാക് ടീമിനുള്ളില്‍ ബാബര്‍ അസമും പേസര്‍ ഷഹീന്‍ അഫ്രീദിക്കും ഇടയിലുണ്ടായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഭിന്നതയുമെന്ന് മുന്‍ പാക് താരമായ ബാസിത് അലി.