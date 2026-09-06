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  4. Pakistan captain fatima sana's cold send off to shefali verma in women's Asia cup
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 6 September 2026 (09:52 IST)

ടീം ആകെ നേടിയത് 55 റൺസ്, പക്ഷേ ഗ്രൗണ്ടിലെ അഹങ്കാരം കണ്ടാൽ മുന്നൂറെന്ന് തോന്നും, ഫാത്തിമ സനയ്ക്കെതിരെ വിമർശനം

സ്‌കോര്‍ബോര്‍ഡില്‍ ആകെ 55 റണ്‍സ് ടീം നേടിയിട്ടാണ് ഈ ആഘോഷം എന്നതാണ് വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Fatima Sana, Shefali verma, Asia cup, India vs Pakistan,Cricket News
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sun, 6 Sep 2026 (09:55 IST)
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വനിതാ ഏഷ്യാകപ്പില്‍ ഇന്ത്യക്കെതിരായ മത്സരത്തില്‍ 55 റണ്‍സിന് ടീം പുറത്തായിട്ടും കളിക്കളത്തില്‍ അമിതാവേശം കാണിച്ച പാക് ക്യാപ്റ്റന്‍ ഫാത്തിമ സനയ്‌ക്കെതിരെ വിമര്‍ശനം.  മത്സരത്തില്‍ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത പാകിസ്ഥാന്‍ ഇന്നിങ്ങ്‌സ് 55 റണ്‍സിന് അവസാനിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ 2 വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്ത്താന്‍ പാകിസ്ഥാനായിരുന്നു. നേരിട്ട ആദ്യപന്തില്‍ തന്നെ സിക്‌സര്‍ നേടിയ ഇന്ത്യയുടെ ഷെഫാലി വര്‍മയെ പുറത്താക്കിയപ്പോള്‍ വലിയ ആഘോഷപ്രകടനമാണ് ഫാത്തിമ സന നടത്തിയത്. ഇതാണ് ഇപ്പോള്‍ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കിടയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
 
 ഫാത്തിമയുടെ പന്ത് പ്രതിരോധിക്കുന്നതില്‍ പിഴവ് സംഭവിച്ചപ്പോള്‍ ഉയര്‍ന്നുപൊങ്ങിയ പന്ത് ഫാത്തിമ തന്നെ പിടിക്കുകയും ഷെഫാലിയോട് കയറിപോകാന്‍ കൈ കൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിക്കുകയുമായിരുന്നു. സ്‌കോര്‍ബോര്‍ഡില്‍ ആകെ 55 റണ്‍സ് ടീം നേടിയിട്ടാണ് ഈ ആഘോഷം എന്നതാണ് വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ടി20 ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം ടീം ടോട്ടല്‍ നേടിയിട്ടും ഫാത്തിമയുടെ അഹങ്കാരം കണ്ടാല്‍ അത് തോന്നിക്കില്ലെന്നാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ വിമര്‍ശനം.
 
 ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത പാകിസ്ഥാന്‍ വിക്കറ്റൊന്നും നഷ്ടമാകാതെ 27 റണ്‍സെന്ന നിലയില്‍ നിന്നാണ് 35- 6 എന്ന നിലയിലേക്ക് തകര്‍ന്നടിഞ്ഞത്. ഓപ്പണര്‍മാരായ മുനീബ അലിയും ഷവാലി സുല്‍ഫിക്കറും രണ്ടക്കം കടന്നപ്പോള്‍ പിന്നീട് വന്നവര്‍ക്കൊന്നും അതിന് സാധിച്ചില്ല. പാകിസ്ഥാന്‍ ക്യാപ്റ്റനായ ഫാത്തിമ സനയടക്കം 4 പേരാണ് പാക് നിരയില്‍ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായത്.
 
 അനായാസവിജയം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ പ്രതീക്ഷിച്ചതെങ്കിലും മത്സരത്തില്‍ ഫാത്തിമ സന എറിഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ഓവറില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഷഫാലി വര്‍മയെയും പ്രതിക റാവലിനെയും നഷ്ടമായി. ഷഫാലി വര്‍മ 12 റണ്‍സും പ്രതിക റാവല്‍ 4 റണ്‍സുമെടുത്ത് പുറത്തായതോടെ 18-2 എന്ന നിലയിലായി ഇന്ത്യ. 9 റണ്‍സെടുത്ത സ്മൃതി മന്ദാനയും പിന്നീട് പുറത്തായെങ്കിലും നാലാം വിക്കറ്റില്‍ ഹര്‍മന്‍ പ്രീത് കൗറും ദീപ്തി ശര്‍മയും ചേര്‍ന്ന് ഇന്ത്യയെ അനായാസ വിജയത്തിലെത്തിച്ചു. പാകിസ്ഥാനായി ഫാത്തിമ സന 3 വിക്കറ്റെടുത്തു. ഇന്ത്യന്‍ ബൗളര്‍മാരില്‍ 3 വിക്കറ്റുകള്‍ വീതം വീഴ്ത്തിയ ശ്രീ ചരണി, പ്രേമ റാവത്ത് എന്നിവരാണ് തിളങ്ങിയത്.ALSO READ: എന്ത് റൈവൽറി, പാകിസ്ഥാൻ വനിതകളെ 55 റൺസിൽ എറിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യ, ഏഷ്യാ കപ്പിൽ വമ്പൻ വിജയം
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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