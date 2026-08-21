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  4. Pakistan Are a Poor Side: Stuart Broad Predicts 3-0 Whitewash by England, Sparks Controversy
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 21 August 2026 (14:35 IST)

പാകിസ്ഥാന്റേത് മോശം ടീം, 3-0ത്തിന് തോല്‍പ്പിച്ച് വിടണം : സ്റ്റുവര്‍ട്ട് ബ്രോഡ്

ഒരു യുട്യൂബ് പോഡ്കാസ്റ്റില്‍ സംസാരിക്കവെയാണ് ബ്രോഡ് പാകിസ്താന്‍ ടീമിനെ കടുത്ത ഭാഷയില്‍ വിമര്‍ശിച്ചത്.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 21 Aug 2026 (14:14 IST)
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ഇംഗ്ലണ്ടും പാകിസ്താനും തമ്മിലുള്ള മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് തുടക്കമായതിന് പിന്നാലെ മുന്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് പേസറായ സ്റ്റുവര്‍ട്ട് ബ്രോഡ് നടത്തിയ പരാമര്‍ശം വിവാദത്തില്‍.  നിലവിലെ പാകിസ്ഥാന്‍ ടീം ദുര്‍ബലമാണെന്നും ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പര 3-0ത്തിന് സ്വന്തമാക്കണമെന്നും സ്റ്റുവര്‍ട്ട് ബ്രോഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ട് അങ്ങനെ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയില്ലെങ്കില്‍ അതൊരു നാണക്കേടായി മാറുമെന്നും ബ്രോഡ് പറഞ്ഞിരുന്നു.
 
ഒരു യുട്യൂബ് പോഡ്കാസ്റ്റില്‍ സംസാരിക്കവെയാണ് ബ്രോഡ് പാകിസ്താന്‍ ടീമിനെ കടുത്ത ഭാഷയില്‍ വിമര്‍ശിച്ചത്. പാകിസ്ഥാന്‍ ഒരു നല്ല ടീമല്ല, മോശം പ്രകടനമാണ് അവര്‍ നടത്തുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പര വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ 3-0ത്തിന് ജയിക്കുമെന്നാണ് ഞാന്‍ കരുതുന്നത്. എങ്കിലും ഇത് ക്രിക്കറ്റാണ് ഒന്നും ഉറപ്പിച്ചുപറയാനാകില്ല. എങ്കിലും  ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പര നേടാതെ പുറത്തുപോയാല്‍ അത് അവരുടെ വലിയ പരാജയമായിരിക്കും. ബ്രോഡ് പറഞ്ഞു.
 
ബ്രണ്ടന്‍ മക്കല്ലം, ബെന്‍ സ്റ്റോക്‌സ് എന്നിവര്‍ ടെസ്റ്റ് ഫോര്‍മാറ്റില്‍ നിന്നും മാറിയ ശേഷമുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് സീരീസാണ് പാകിസ്ഥാനെതിരെ നടക്കുന്നത്. ജോ റൂട്ട് നായകനായി തിരിച്ചെത്തി എന്നതാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിലെ പ്രധാനമാറ്റം. പരിക്കേറ്റ ജേക്കബ് ബേഥലിന്റെ പകരം ജോര്‍ദന്‍ കോക്‌സാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് നിരയില്‍ കളിക്കുന്നത്. അതേസമയം ബാബര്‍ അസമിന്റെ അസ്സാന്നിധ്യത്തില്‍ സല്‍മാന്‍ അലി ആഘയാണ് പാകിസ്ഥാനെ നയിക്കുന്നത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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