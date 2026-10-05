പന്ത് തിരിയുന്നില്ല, ക്രീസിൽ അവൻ കിടന്ന് തിരിയുന്നു, ഇന്ത്യൻ ബൗളർക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം
ഫൈനല് മത്സരത്തില് 3 ഓവറില് വിക്കറ്റൊന്നും നേടാനാകാതെ 44 റണ്സാണ് ബിഷ്ണോയ് വിട്ടുകൊടുത്തത്.
ഏഷ്യന് ഗെയിംസ് ഫൈനല് മത്സരത്തില് ചിരവൈരികളായ പാകിസ്ഥാനെ 19 റണ്സിന് തോല്പ്പിച്ച് സ്വര്ണമെഡല് നേടിയെങ്കിലും മത്സരത്തില് ഇന്ത്യന് സ്പിന്നര് രവി ബിഷ്ണോയിയുടെ പ്രകടനത്തില് രൂക്ഷവിമര്ശനവുമായി മുന് ഇന്ത്യന് താരമായ കൃഷ്ണമാചാരി ശ്രീകാന്ത്. ഫൈനല് മത്സരത്തില് 3 ഓവറില് വിക്കറ്റൊന്നും നേടാനാകാതെ 44 റണ്സാണ് ബിഷ്ണോയ് വിട്ടുകൊടുത്തത്. സ്പിന്നിനെ തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചില് ബാറ്റര്മാര്ക്ക് യാതൊരുവിധ പിന്തുണയും ബിഷ്ണോയിയുടെ പന്തുകള്ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.
സ്പിന്നിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചില് ബിഷ്ണോയിയാണ് കിടന്ന് കറങ്ങിയിരുന്നത് അദ്ദേഹം എറിയുന്ന പന്തുകളല്ലെന്നും ശ്രീകാന്ത് തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലില് പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയില് പരിഹസിച്ചു. സ്പിന്നിനെ ഇങ്ങനെ തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചില് പോലും പന്ത് തിരിക്കാനാവുന്നില്ലെങ്കില് അവനെന്ത് സ്പിന്നറാണ് ഒരിഞ്ച് പോലും പന്ത് തിരിയുന്നില്ല. ഇതൊരു പ്രത്യേക കലയാണ്. ശ്രീകാന്ത് പരിഹസിച്ചു.
Ravi Bishnoi was part of India Team But playing For Pakistan - What are you doing Bishnoi ?? #INDvsPAK #RaviBishnoi https://t.co/QuavhNPEod— VEER SA (@veersaa007) October 3, 2026
ആളുകള് അവനെ അനാവശ്യമായി പുകഴ്ത്തുന്നു. വല്ലപ്പോഴും ഒരു മത്സരത്തില് അവന് നന്നായി കളിച്ചേക്കാം. ഏതൊരു ക്രിക്കറ്ററെയും ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തിയാല് അയാള് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു മത്സരത്തില് നന്നായി കളിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. പാകിസ്ഥാന്റെ സ്പിന്നര്മാര് പോലും പന്ത് തിരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്തിന് അഭിഷേക് ശര്മ പോലും നന്നായി സ്പിന് ചെയ്തു. ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞു.