  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. Only his body turns ex chief selector trolls ravi bishnoi after Asian games finals
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 5 October 2026 (13:09 IST)

പന്ത് തിരിയുന്നില്ല, ക്രീസിൽ അവൻ കിടന്ന് തിരിയുന്നു, ഇന്ത്യൻ ബൗളർക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം

ഫൈനല്‍ മത്സരത്തില്‍ 3 ഓവറില്‍ വിക്കറ്റൊന്നും നേടാനാകാതെ 44 റണ്‍സാണ് ബിഷ്‌ണോയ് വിട്ടുകൊടുത്തത്.

Asian Games, india vs Pakistan, Ravi bishnoi, K Srikanth
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 5 Oct 2026 (12:53 IST)
google-news
ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് ഫൈനല്‍ മത്സരത്തില്‍ ചിരവൈരികളായ പാകിസ്ഥാനെ 19 റണ്‍സിന് തോല്‍പ്പിച്ച് സ്വര്‍ണമെഡല്‍ നേടിയെങ്കിലും മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സ്പിന്നര്‍ രവി ബിഷ്‌ണോയിയുടെ പ്രകടനത്തില്‍ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരമായ കൃഷ്ണമാചാരി ശ്രീകാന്ത്. ഫൈനല്‍ മത്സരത്തില്‍ 3 ഓവറില്‍ വിക്കറ്റൊന്നും നേടാനാകാതെ 44 റണ്‍സാണ് ബിഷ്‌ണോയ് വിട്ടുകൊടുത്തത്. സ്പിന്നിനെ തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചില്‍ ബാറ്റര്‍മാര്‍ക്ക് യാതൊരുവിധ പിന്തുണയും ബിഷ്‌ണോയിയുടെ പന്തുകള്‍ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.
 
 സ്പിന്നിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചില്‍ ബിഷ്‌ണോയിയാണ് കിടന്ന് കറങ്ങിയിരുന്നത് അദ്ദേഹം എറിയുന്ന പന്തുകളല്ലെന്നും ശ്രീകാന്ത് തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലില്‍ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയില്‍ പരിഹസിച്ചു. സ്പിന്നിനെ ഇങ്ങനെ തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചില്‍ പോലും പന്ത് തിരിക്കാനാവുന്നില്ലെങ്കില്‍ അവനെന്ത് സ്പിന്നറാണ് ഒരിഞ്ച് പോലും പന്ത് തിരിയുന്നില്ല. ഇതൊരു പ്രത്യേക കലയാണ്. ശ്രീകാന്ത് പരിഹസിച്ചു.
 
ആളുകള്‍ അവനെ അനാവശ്യമായി പുകഴ്ത്തുന്നു. വല്ലപ്പോഴും ഒരു മത്സരത്തില്‍ അവന്‍ നന്നായി കളിച്ചേക്കാം. ഏതൊരു ക്രിക്കറ്ററെയും ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തിയാല്‍ അയാള്‍ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു മത്സരത്തില്‍ നന്നായി കളിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. പാകിസ്ഥാന്റെ സ്പിന്നര്‍മാര്‍ പോലും പന്ത് തിരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്തിന് അഭിഷേക് ശര്‍മ പോലും നന്നായി സ്പിന്‍ ചെയ്തു. ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞു.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
സോഷ്യല്‍ മീഡിയയ്ക്കായി ഓരോന്ന് കാണിച്ചുകൂട്ടുന്നു, വൈഭവിനെതിരായ സൈം അയൂബിന്റെ പ്രതികരണത്തിനെതിരെ കമ്രാന്‍ അക്മല്‍

India vs West Indies, 2nd ODI: ഇന്ത്യ vs വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് രണ്ടാം ഏകദിനം ഇന്ന്

India vs West Indies, 2nd ODI: ഇന്ത്യ vs വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് രണ്ടാം ഏകദിനം ഇന്ന്India vs West Indies, 2nd ODI: ഇന്ത്യ-വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഏകദിന പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരം ഇന്ന് ഗുവാഹത്തിയിൽ നടക്കും. ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിനാണ് കളി ആരംഭിക്കുക.

Kerala Blasters : കപ്പടിക്കും, കലിപ്പടക്കും; കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇനി പുതിയ ഉടമകൾ

Kerala Blasters : കപ്പടിക്കും, കലിപ്പടക്കും; കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇനി പുതിയ ഉടമകൾനിലവിലെ ഉടമകളായ മാഗ്‌നം സ്‌പോര്‍ട്‌സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ക്ലബിന്റെ 100 ശതമാനം ഒഹരികളും വില്‍ക്കുന്നതിനായുള്ള അന്തിമകരാറില്‍ ഒപ്പുവെച്ചു.

അജിത് അഗാർക്കർ ഒഴിയും; പ്രഗ്യാൻ ഓജ താൽക്കാലിക ചീഫ് സെലക്ടർ, സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയേക്കാം

അജിത് അഗാർക്കർ ഒഴിയും; പ്രഗ്യാൻ ഓജ താൽക്കാലിക ചീഫ് സെലക്ടർ, സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയേക്കാംബിസിസിഐ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അജിത് അഗാർക്കർ ഒഴിയും. ഒക്ടോബർ നാലിനാണ് അഗാർക്കറിന്റെ കരാർ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നത്. പകരം ഇന്ത്യയുടെ മുൻതാരവും നിലവിൽ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ പ്രഗ്യാൻ ഓജ താൽക്കാലിക ചെയർമാൻ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും.

അസൂയയോ താരതമ്യമോ ഇല്ല, അവൻ അത്ഭുതമാണ്: വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ പുകഴ്ത്തി ധ്രുവ് ജുറെൽ

അസൂയയോ താരതമ്യമോ ഇല്ല, അവൻ അത്ഭുതമാണ്: വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ പുകഴ്ത്തി ധ്രുവ് ജുറെൽആകാശ് ചോപ്രയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് സൂര്യവംശിയെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യത്തിന് ജുറല്‍ മറുപടി നല്‍കിയത്. യുവതാരമായ വൈഭവിനോട് അസൂയ തോന്നാറുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു ആകാശ് ചോപ്രയുടെ ചോദ്യം.

ലോകകപ്പ് വലിയ ടൂര്‍ണമെന്റ്, ഫുള്‍ ഫിറ്റ്‌നസില്ലാത്തവര്‍ക്ക് ടീമില്‍ ഇടമില്ല, ഹാര്‍ദിക്കിനും ബുംറയ്ക്കും മുന്നറിയിപ്പുമായി ഗൗതം ഗംഭീര്‍

ലോകകപ്പ് വലിയ ടൂര്‍ണമെന്റ്, ഫുള്‍ ഫിറ്റ്‌നസില്ലാത്തവര്‍ക്ക് ടീമില്‍ ഇടമില്ല, ഹാര്‍ദിക്കിനും ബുംറയ്ക്കും മുന്നറിയിപ്പുമായി ഗൗതം ഗംഭീര്‍നിലവില്‍ ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര എന്നിവരുടെ ഫിറ്റ്‌നസിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ടീമിന് ആശങ്കകളുള്ളത്. അതേസമയം മുഴുവന്‍ ഫിറ്റ്‌നസും ലോകകപ്പിന് മുന്‍പ് പരമാവധി മത്സരപരിചയവും ഒഴിവാക്കാനാവാത്തതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ പരിശീലകന്‍.

നെപ്പോട്ടിസമോ?, ആര്യവീർ സെവാഗ് ഡൽഹി അണ്ടർ 19 ടീം ക്യാപ്റ്റനായതിൽ വിമർശനം

നെപ്പോട്ടിസമോ?, ആര്യവീർ സെവാഗ് ഡൽഹി അണ്ടർ 19 ടീം ക്യാപ്റ്റനായതിൽ വിമർശനംഒക്ടോബര്‍ 8 മുതല്‍ വിശാഖപട്ടണത്ത് നടക്കുന്ന ടൂര്‍ണമെന്റിനുള്ള 16 അംഗ ടീമിനെയായിരുന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അണ്ടര്‍ 19 ടീമില്‍ കളിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ആര്യവീറിനെ തേടി ചുമതലയെത്തിയത്.

പരിക്കുകള്‍ തിരിച്ചടി, ഹര്‍ഷിത് റാണയുടെയും ഹാര്‍ദ്ദിക്കിന്റെയും തിരിച്ചുവരവ് വൈകുന്നു

പരിക്കുകള്‍ തിരിച്ചടി, ഹര്‍ഷിത് റാണയുടെയും ഹാര്‍ദ്ദിക്കിന്റെയും തിരിച്ചുവരവ് വൈകുന്നുപരിക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍മാരായ ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യയുടെയും ഹര്‍ഷിത് റാണയുടെയും ക്രിക്കറ്റിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് നീളുന്നു. പരിക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് ബിസിസിഐ സെന്റര്‍ ഓഫ് എക്‌സലന്‍സിലാണ് ഇരുതാരങ്ങളുമുള്ളത്.

പന്ത് തിരിയുന്നില്ല, ക്രീസിൽ അവൻ കിടന്ന് തിരിയുന്നു, ഇന്ത്യൻ ബൗളർക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം

പന്ത് തിരിയുന്നില്ല, ക്രീസിൽ അവൻ കിടന്ന് തിരിയുന്നു, ഇന്ത്യൻ ബൗളർക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരംഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് ഫൈനല്‍ മത്സരത്തില്‍ ചിരവൈരികളായ പാകിസ്ഥാനെ 19 റണ്‍സിന് തോല്‍പ്പിച്ച് സ്വര്‍ണമെഡല്‍ നേടിയെങ്കിലും മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സ്പിന്നര്‍ രവി ബിഷ്‌ണോയിയുടെ പ്രകടനത്തില്‍ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരമായ കൃഷ്ണമാചാരി ശ്രീകാന്ത്.

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയ്ക്കായി ഓരോന്ന് കാണിച്ചുകൂട്ടുന്നു, വൈഭവിനെതിരായ സൈം അയൂബിന്റെ പ്രതികരണത്തിനെതിരെ കമ്രാന്‍ അക്മല്‍

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയ്ക്കായി ഓരോന്ന് കാണിച്ചുകൂട്ടുന്നു, വൈഭവിനെതിരായ സൈം അയൂബിന്റെ പ്രതികരണത്തിനെതിരെ കമ്രാന്‍ അക്മല്‍ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് 2026 പുരുഷ ടി20 ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനലില്‍ ഇന്ത്യയുടെ 15-കാരന്‍ ബാറ്റിംഗ് വിസ്മയം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ ഔട്ടാക്കിയ ശേഷം പാകിസ്ഥാന്‍ താരം സൈം അയൂബ് നടത്തിയ ബേബി ക്രാഡില്‍ ആഘോഷത്തെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് മുന്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പിംഗ് താരമായ കമ്രാന്‍ അക്മല്‍.