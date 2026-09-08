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  4. 'North Pole and South Pole': Ashish Nehra Compares Shubman Gill and Hardik Pandya as Captains
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 8 September 2026 (17:51 IST)

വടക്കും തെക്കും പോലെയാണ് അവര്‍, ഗില്ലിന്റെയും ഹാര്‍ദ്ദിക്കിന്റെയും ക്യാപ്റ്റന്‍സി താരതമ്യം ചെയ്ത് ആശിഷ് നെഹ്‌റ

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (15:54 IST)
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ക്യാപ്റ്റന്മാരെന്ന നിലയില്‍ ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യയേയും ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലിനെയും താരതമ്യം ചെയ്ത് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരവും ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സ് പരിശീലകനുമായ ആശിഷ് നെഹ്‌റ. നായകന്മാരെന്ന നിലയില്‍ 2 പേരുടെയും ശൈലി 2 ശൈലിയിലുള്ളതാണെന്ന് നെഹ്‌റ പറയുന്നു. ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ആശിഷ് നെഹ്‌റയുടെ വിലയിരുത്തല്‍.
 
മൈതാനത്ത് ഏറെ വികാരഭരിതനും ആക്രമോത്സുകനുമാണ് ഹാര്‍ദ്ദിക്. തന്റെ മനസിലുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ സഹകളിക്കാരോട് തുറന്നടിച്ച് പറയുന്നതാണ് അവന്റെ ശൈലി. അവരില്‍ നിന്നും പ്രകടനം ചോദിച്ച് വാങ്ങാനും നിരാശപ്പെടുത്തിയാല്‍ അത് അവരെ അറിയിക്കാനൊന്നും ഹാര്‍ദ്ദിക്  മടി കാണിക്കാറില്ല. എന്നാല്‍ ഗില്‍ തികച്ചും ശാന്തനും പക്വതയുള്ളവനുമാണ്. ഗെയിമിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ച് കാര്യങ്ങള്‍ ആഴത്തില്‍ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ശൈലിയാണ് ഗില്ലിന്റേത്. 2 രീതിയിലാണ് ഇരുവരുടെയും ക്യാപ്റ്റന്‍സിയെങ്കിലും തങ്ങളുടേതായ രീതിയില്‍ ടീമിനെ നയിക്കാന്‍ ഇരുവര്‍ക്കും കഴിവുണ്ടെന്നും നെഹ്‌റ വ്യക്തമാക്കി.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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