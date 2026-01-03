ശനി, 3 ജനുവരി 2026
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത

ട്രിസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റമ്പ്സിനും റിക്കൾട്ടണും ഇടമില്ല, ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

Ryan Rickelton, Tristian Stubbs, Southafrica, Worldcup squad,റിക്കിൾട്ടൺ, ട്രിസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റമ്പ്സ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക,ലോകകപ്പ് ടീം
രേണുക വേണു| Last Modified ശനി, 3 ജനുവരി 2026 (11:37 IST)
ടി20 ലോകകപ്പിന് വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റര്‍മാരായ ട്രിസ്റ്റ്യന്‍ സ്റ്റബ്‌സിനെയും ഓപ്പണര്‍ റയാന്‍ റിക്കിള്‍ട്ടണെയും ഒഴിവാക്കി ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക. സ്റ്റബ്‌സിന് പകരം ജേസണ്‍ സ്മിത്തിനെയാണ് സെലക്ടര്‍മാര്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ 15 അംഗ ടീമില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത്. ഏയ്ഡന്‍ മാര്‍ക്രമാണ് പതിനഞ്ചംഗ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്‍.

പരിക്കില്‍ നിന്നും മോചിതനായ കഗിസോ റബാഡ ടീമില്‍ തിരിച്ചെത്തി. ക്വിന്റണ്‍ ഡി കോക്ക്, ഡെവാള്‍ഡ് ബ്രെവിസ്, ഡേവിഡ് മില്ലര്‍, മാര്‍ക്കോ യാന്‍സന്‍, ലിംഗി എന്‍ഗിഡി, കേശവ് മഹാരാജ്, ആന്റിച്ച് കോര്‍ക്യ തുടങ്ങിയ താരങ്ങള്‍ ടീമിലുണ്ട്. ഇന്ത്യക്കെതിരായ ടി20 ടീമിലുണ്ടായിരുന്ന റീസ ഹെന്‍ഡ്രിക്‌സ്, ഒട്ട്‌നീല്‍ ബാര്‍ട്മാന്‍, ലൂതോ സിംപാല എന്നിവരെയും ലോകകപ്പ് ടീമില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കി.


കോര്‍ബിന്‍ ബോഷ്, ഡെവാള്‍ഡ് ബ്രെവിസ്, ടോണി ഡീ സോര്‍സി, ഡോണോവന്‍ ഫെരേര, ജോര്‍ജ് ലിന്‍ഡെ, ക്വേന മഫാക്ക, ജേസണ്‍ സ്മിത്ത് എന്നീ താരങ്ങള്‍ ആദ്യമായാണ് ലോകകപ്പില്‍ കളിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിസ്റ്റുകളാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക. ഇത്തവണ ന്യൂസിലന്‍ഡ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍, കാനഡ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിലാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക.

ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ടീം: എയ്ഡന്‍ മാര്‍ക്രം(ക്യാപ്റ്റന്‍), ക്വിന്റണ്‍ ഡികോക്ക്, ടോണി ഡിസോര്‍സി, ഡെവാള്‍ഡ് ബ്രെവിസ്, ഡേവിഡ് മില്ലര്‍, ഡോണോവാന്‍ ഫെരേര, മാര്‍ക്കോ യാന്‍സന്‍, കേശവ് മഹാരാജ്, കഗിസോ റബാഡ, ക്വേന മഫാക, ലുങ്കി എന്‍ഗിഡി, ജേസണ്‍ സ്മിത്ത്, ജോര്‍ജ് ലിന്‍ഡെ, കോര്‍ബിന്‍ ബോഷ്, ആന്റിച്ച് നോര്‍ക്യ



അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :