എങ്ങനെ കളിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, സൂര്യയ്ക്ക് ടീമിൽ ഇടമില്ല, സയിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിൽ തകർത്തടിച്ചിട്ടും വാതിലടച്ച് ബിസിസിഐ
നിലവിലെ ഇന്ത്യന് ടി20 സെറ്റപ്പില് കടുത്ത മത്സരമാണ് താരങ്ങള്ക്കിടയിലുള്ളത്.
ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റില് ഫോം തെളിയിച്ചാലും 2026ലെ ടി20 ലോകകപ്പ് നായകനായിരുന്ന സൂര്യകുമാര് യാദവിന് ദേശീയ ടീമില് തിരിച്ചെത്തുക പ്രയാസമാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ബിസിസിഐ. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റില് സയിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയില് വമ്പന് പ്രകടനങ്ങള് നടത്തിയെങ്കിലും നിലവിലെ ഇന്ത്യന് ടീമില് സൂര്യയെ ഉള്ക്കൊള്ളിക്കാനുള്ള ഇടമില്ലെന്നാണ് സെലക്ടര്മാരുടെ നിലപാട്. 2026ലെ ടി20 ലോകകപ്പ് വിജയിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഒരു വര്ഷത്തോളമുള്ള മോശം പ്രകടനമാണ് സൂര്യയ്ക്ക് ദേശീയ ടീമിലെ ഇടം നഷ്ടമാക്കിയത്.
നിലവിലെ ഇന്ത്യന് ടി20 സെറ്റപ്പില് കടുത്ത മത്സരമാണ് താരങ്ങള്ക്കിടയിലുള്ളത്. ഇതിനിടയില് സൂര്യയെ എവിടെ കളിപ്പിക്കുമെന്ന ചോദ്യമാണ് ബിസിസിഐ ഉയര്ത്തുന്നത്. സൂര്യ കഠിനാധ്വാനം നടത്തുകയും ആഭ്യന്തര ലീഗില് മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കുമ്പോഴും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില് ടീം സെലക്ഷന് പദ്ധതികളില് സൂര്യയ്ക്ക് ഇടമില്ലെന്ന് എ എന് ഐയോടാണ് ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങള് വ്യക്തമാക്കിയത്.
അതേസമയം, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി (SMAT 2026-27) ടി20 ടൂര്ണമെന്റില് മുംബൈയെ നയിക്കുന്ന സൂര്യകുമാര് യാദവ് വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗാണ് പുറത്തെടുക്കുന്നത്. നവംബര് 14-ന് ഹൈദരാബാദിനെതിരെ വെറും 15 പന്തില് അര്ദ്ധസെഞ്ച്വറി തികച്ച താരം, 21 പന്തില് ആറ് ഫോറും അഞ്ച് സിക്സറുമടക്കം പുറത്താകാതെ 60 റണ്സെടുത്ത് മുംബൈയ്ക്ക് ഏഴ് വിക്കറ്റ് വിജയം സമ്മാനിച്ചിരുന്നു. തുടര്ന്ന് ഗുജറാത്തിനെതിരെ 29 പന്തില് ഒമ്പത് ഫോറും ഏഴ് സിക്സറുമടക്കം 82 റണ്സ് പ്രകടനവും സൂര്യ നടത്തിയിരുന്നു.ALSO READ: India vs New Zealand, 1st Test: കൂറ്റൻ ലീഡുമായി ഇന്ത്യ, കളി വരുതിയിൽ; പന്തിന് സെഞ്ചുറി