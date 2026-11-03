എനിക്കാരുടെയും പിന്തുണയില്ല, എന്തിനാണ് ദിവസവും ഇങ്ങനെ കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നും, മൗനം വെടിഞ്ഞ് സർഫറാസ്
ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റ് ടീമില് നിന്നും തുടര്ച്ചയായി നേരിടുന്ന അവഗണനകളിലെ നിരാശ പരസ്യമാക്കി മുംബൈ ഇന്ത്യന്സ് താരം സര്ഫറാസ് ഖാന്.
ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റ് ടീമില് നിന്നും തുടര്ച്ചയായി നേരിടുന്ന അവഗണനകളിലെ നിരാശ പരസ്യമാക്കി മുംബൈ ഇന്ത്യന്സ് താരം സര്ഫറാസ് ഖാന്. ജീവിതത്തിലും കരിയറിലും ഇതുവരെ പിതാവല്ലാതെ മറ്റാരുടെയും പിന്തുണ തനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ദിവസവും എന്തിനാണ് എഴുന്നേറ്റ് കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന ചോദ്യം മനസില് ഉയരാറുണ്ടെന്നും സര്ഫറാസ് പറഞ്ഞു. ദി ഇന്ത്യന് എക്സ്പ്രസിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് സര്ഫറാസിന്റെ പ്രതികരണം.
2024 നവംബറില് ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലായിരുന്നു സര്ഫറാസ് അവസാനമായി ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിച്ചത്. സീരീസില് രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തില് സെഞ്ചുറിയുമായി താരം തിളങ്ങിയിരുന്നു. തുടര്ന്ന് ഓസ്ട്രേലിയന് പര്യടനത്തിനുള്ള ടീമില് ഇടം നേടിയെങ്കിലും ഒരു മത്സരത്തില് പോലും പ്ലേയിംഗ് ഇലവനില് അവസരം നല്കിയിരുന്നില്ല. ഇതിന് ശേഷം താരത്തെ ടീമില് നിന്നും പൂര്ണമായി ഒഴിവാക്കി.
"THE SELECTORS DIDN'T SAY IT TO ME DIRECTLY" - SARFARAZ KHAN EMOTIONAL STATEMENT AFTER SIDELINE BY INDIA TEAM Sarfaraz Khan said , "The selectors didn't say it to me directly, but when I went to the Indian team recently, I heard that they are looking at me more for Indian conditions. But still, I have a question: when I went to [South] Africa, I scored runs [for India A]. When I went to England, I scored. So sometimes, when you make a comeback and you get a rank turner in India, suddenly you can't perform very well on a difficult wicket after scoring in domestic cricket."— Cricket Central (@CricketCentrl) November 3, 2026
ദിവസവും രാവിലെ ഉണരുമ്പോള് ഞാന് എന്നോട് തന്നെ ഇതേ ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട്. എന്തിനാണ് ഞാന് വീണ്ടും വീണ്ടും കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്യുന്നതും ഇതേ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ വീണ്ടും കടന്നുപോവുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നും. എന്നാല് എന്റെ പിതാവ് എനിക്ക് വേണ്ടി എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോള് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി റണ്സ് നേടണമെന്ന് തോന്നാറുണ്ട്. അത് മാത്രമാണ് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഏക പ്രചോദനം. സര്ഫറാസ് പറഞ്ഞു.ALSO READ: India vs New Zealand ODI Series: ഫോം തുടരാൻ കോലിയും രോഹിത്തും; ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് നാളെ തുടക്കം