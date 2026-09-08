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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 8 September 2026 (15:50 IST)

രോഹിത്തും കോലിയും ഭീഷണി, ഇന്ത്യൻ വെല്ലുവിളി മറികടക്കുക ലക്ഷ്യം : മിച്ചൽ സാൻ്റനർ

Kohli- rohit
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (15:08 IST)
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ന്യൂസിലന്‍ഡ് പര്യടനത്തിനൊരുങ്ങുന്ന ഇന്ത്യന്‍ സംഘത്തിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ന്യൂസിലന്‍ഡ് ക്യാപ്റ്റന്‍ മിച്ചല്‍ സാന്റനര്‍. ഈ വര്‍ഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന വൈറ്റ് ബോള്‍ പരമ്പരയിലും ഇന്ത്യയുടെ സീനിയര്‍ താരങ്ങളായ വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശര്‍മ എന്നിവരെയാണ് ന്യൂസിലന്‍ഡ് ഭീഷണിയായി കരുതുന്നതെന്നും സാന്റനര്‍ പറഞ്ഞു. മുന്‍ കാലങ്ങളില്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡിലെ പിച്ചുകളില്‍ ഇരുവരും മികച്ച പ്രകടനങ്ങളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും അത് ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് തന്റെ ആഗ്രഹമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
 
ന്യൂസിലന്‍ഡില്‍ അഞ്ച് എകദിനങ്ങളും 5 ടി20 മത്സരങ്ങളും 2 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളുമാണ് ഇന്ത്യ കളിക്കുന്നത്. 2027ലെ എകദിന ലോകകപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെന്ന നിലയില്‍ ഈ 2 പരമ്പരകളും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏറെ നിര്‍ണായകമാണ്. സ്വന്തം നാട്ടില്‍ ഇന്ത്യക്കെതിരായ പരമ്പരയില്‍ വിജയം നേടുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്നും വരുന്ന ലോകകപ്പില്‍ ടീമിനെ രൂപപ്പെടുത്താന്‍ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും സാന്റനര്‍ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ പിച്ചുകളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ന്യൂസിലന്‍ഡിലെ സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുതപ്പെടാന്‍ പുതുമുഖങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ ഇന്ത്യന്‍ ബാറ്റിംഗ് നിര പ്രയാസപ്പെടുമെന്നുമെങ്കിലും ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, മുഹമ്മദ് സിറാജ് എന്നിവരടങ്ങിയ ശക്തമായ ബൗളിങ് നിരയുള്ളതിനാല്‍ പരമ്പര കടുത്തതാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും സാന്റനര്‍ പറഞ്ഞു.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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